Rostock

Bühne frei für die Rostock Seawolves: Morgen um 16 Uhr hat das monatelange Warten ein Ende, denn mit dem Spiel gegen den Bundesliga-Absteiger Science City Jena startet die neue Zweitliga-Saison der Basketballer. Bis zu 3500 Zuschauer werden in der Rostocker Stadthalle erwartet.

„Wir sind schon aufgeregt und positiv angespannt. Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht. Mit dem Ostderby gegen Jena haben wir gleich einen Kracher zum Auftakt erwischt. Das wird eine hochinteressante Partie“, blickt André Jürgens voraus, der Präsident des Stammvereins EBC Rostock.

Trainer Milan Skobalj hat Respekt vor den Thüringern. „Jena hat als Absteiger große Ambitionen in der neuen Saison. Mit neuem Trainer und einigen neuen Spielern zählen sie zu den Aufstiegskandidaten. Die Erfahrung zählt zu den größten Stärken Jenas“, meint Skoblalj und fordert von seinem Team eine gute Zusammenarbeit in allen Bereichen.

Dabei haben die Seawolves gegenüber der Vorsaison fast ein komplett neues Gesicht erhalten. Neun Abgänge stehen sieben neue Akteure gegenüber. Die beiden Nachwuchsspieler Nicolas Buchholz und Filip Skobalj gehören nunmehr fest zum Kader. Teammanager Jens Hakanowitz ist zufrieden mit dem Transfersommer und hält große Stücke auf die neuen Seewölfe. „Wir haben darauf geachtet, dass wir mehr Ausgewogenheit in den Kader bekommen und wir damit mehr Optionen bei den Wechseln haben. Damit können wir die Verantwortung auf viele Schultern verteilen“, erklärt Hakanowitz und fügt an: „Wir hatten ein tolles erstes Jahr in der ProA, haben aber die Grenzen des Kaders in den Play-offs gespürt. Jetzt ist unsere Mannschaft schwerer ausrechenbar.“

Auch Coach Skobalj lobt die Kaderzusammenstellung, schränkt in Bezug auf die Entwicklung allerdings ein, „dass wir noch etwas Zeit brauchen, bis alle Abläufe sitzen und funktionieren. Dafür braucht es etwas Geduld, die wir aber haben.“

Im Hinblick auf die Saisonziele sind sich die Verantwortlichen des Seawolves einig. „Wir wollen gerne den tollen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, als wir uns für die Play-offs qualifiziert haben. Aber wir wissen, dass es noch mehr ambitionierte Teams gibt als vergangene Saison. Aus meiner Sicht ist das eine Wahnsinnsliga“, schwärmt Hakanowitz.

Den ersten neuen Rekord haben die Ostseestädter schon vor dem Start sicher. Mit 1250 Dauerkarten wurden fast 250 mehr als noch in der letzten Saison verkauft.

Von René Warning