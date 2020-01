Miami/Rostock

Malte Winkel und Matti Cipra sind in die olympische Segelsaison gestartet. Die 470er Crew, die es in diesem Jahr zu den Olympischen Sommerspielen nach Tokio schaffen will, segelt seit Montag beim Weltcup in Miami (US-Bundesstaat Florida). „Wir haben den ganzen November und Dezember in Portugal trainiert und uns für den Weltcup einen Platz unter den Top 10 als Minimalziel gestellt“, sagte Winkel vor dem ersten Rennen.

Durch einen Trainingsunfall ist Cipra leicht gehandicapt. „Er hat sich bei einem Manöver die Kapsel im großen Zeh verletzt, beißt aber auf die Zähne“, berichtet Steuermann Winkel über seinen Vorschoter. Für das MV-Duo, das dem Schweriner Yachtclub beziehungsweise den Yachtclub Wismar angehört, ist der Weltcup ein wichtiger Test für die Olympia-Nominierungswettkämpfe. Nur deutsche Team, dass bei der Weltmeisterschaft, dem Pincess-Sofia-Cup und einer Regatta in Genua in Summe am besten abschneidet, bekommt die Chance, in Tokio für Deutschland zu starten. Allerdings muss in der 470er-Bootsklasse auch noch der Nationenstartplatz erkämpft werden.

Von Christian Lüsch