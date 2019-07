Rostock/Warnemünde

Wenn am Freitagnachmittag die Warnemünder Woche in ihre 82. Auflage geht, können sich Segelfans und Segelsportler wieder auf stark besetzte Wettkämpfe, riskante Manöver und zum teil auch spektakuläre Flugeinlagen auf dem Wasser freuen. Nicht nur bei den Weltmeisterschaften der J/22-Segler und der Raceboarder geben sich die besten Segler der Welt in ihren Klassen die Klinke in die Hand. Auch bei den Einhand-Jollen der Laser-Klassen im Europacup und den Seeregatten, wie beispielsweise der Wettfahrt „Rund Bornholm“, sind spannende Wettkämpfe garantiert. Über 1400 Athleten aus 30 Nationen kämpfen um beste Platzierungen auf dem Wasser.

Sportdirektor Peter Ramcke, zuständig für die Planung und Koordinierung der Regatten, freut sich auf den Start vor der Küste Warnemündes. „Ich denke, es ist uns wieder gelungen, ein sportliches hochinteressantes Programm auf dem Wasser zu erstellen. Mit den Wettkämpfen, die wir anbieten, sind wir schon sehr gut ausgelastet. Ohnehin soll es bei der Warnemünder Woche wenige um Masse, sondern um Klasse gehen“, betont der Wettfahrtleiter.

Thomas Michaelis, der Organisator der Raceboard-WM, teilt die Meinung Ramckes und bestätigt den Stellenwert des Standortes Warnemünde. „Wir haben uns seit Jahren darum bemüht, die WM in einem der besten Segelreviere der Welt auszutragen. Wir sind sehr froh, dass das nun geklappt hat. Unsere Sportler sind begeistert von Warnemünde“, freut sich Michaelis.

Die Raceboards sind Windsurf-Bretter, die zwischen 2,70 und 3,80 Meter lang sind und an dem ein entsprechendes Segel befestigt ist. Bislang haben sich 111 Starter aus 20 Nationen – unter anderem aus Australien, den USA und China – angemeldet.

Die Weltmeisterschaft der J/22 beginnt mit dem Vorwettkämpfen ebenfalls am Sonnabend. Um die WM-Krone segeln die 31 Teilnehmer dann ab Mittwoch.

„Die J/22 ist eine der weit verbreitetsten Kielboot-Klassen der Welt und ist für seine sportlichen Segeleigenschaften und dem leichten Handling bekannt“, erklärt Nikolas Woeckner vom Pressebüro der Warnemünder Woche.

Neben den Titelwettkämpfen gibt es eine Reihe von Ranglisten-Wettkämpfen, die jährlich „Halt“ vor Warnemünde machen. Dazu gehören unter anderem die Kosare, die Piraten, die Open Bics oder die Finn-Boote. Den größten Ranglisten-Wettkampf fahren die Laser-Klassen, die in den drei Varianten Standard, Radial oder 4.7 an den Start gehen. Bis zu 300 Starter werden erwartet.

Traditionell wird vor allem die Regatta „Rund Bornholm“ die Segelfans in ihren Bann ziehen. In diesem Jahr starten die Schiffe bereits am Sonntag, sodass die Teilnehmer einen Tage weniger Urlaub nehmen müssen. Darüber hinaus dürfen sich nun auch kleinere Schiffe mit nur einem oder zwei Segler auf die Reise um die Dänische Ostseeinsel machen. „Damit folgen wir dem aktuellen Trend und erhöhen die Attraktivität für die Segler“, sagt Peter Ramcke.

René Warning