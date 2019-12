Rostock

Die Freude über ihren Erfolg stand der 16-Jährigen Betty Moeske am Sonntag in der Eishalle Schillingallee sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Überglücklich präsentierte die Shorttrackerin des ESV Turbine Rostock ihren Gewinner-Pokal bei der Siegerehrung des 25. Hanse-Cups im Shorttrack. Mit dem ersten Platz erreichte sie ihr großes Ziel – die Teilnahme an den Youth Olympic Games im Januar im schweizerischen Lausanne.

Moeske war überglücklich. „Das war mein klares Ziel. Ich freue mich jetzt schon auf die Wettkämpfe“, jubelte die Eisflitzerin. Im Duell mit ihrer Freundin Svea Rothe (16), die hinter ihr auf Rang zwei landete, hatte die Rostockerin die Nase vorn. Bei acht Läufen – jeweils vier auf der Strecke 500 und 1000 Meter – gewann Boeske schon am Sonnabend drei Rennen und war nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Noch im vergangenen Jahr bei den Jugend-Europameisterschaften war es umgekehrt. Doch Svea Rothe freut sich mit ihrer Teamkameradin. „Leistungsmäßig wechseln wir uns immer ab. Jetzt hat es Betty geschafft. Ich gönne ihr den Erfolg total“, sagte Rothe.

Beide werden von Arian Nachbar trainiert. Der kämpft weiter um seinen Job als Stützpunkttrainer. Der dreifache Olympiateilnehmer sieht mit dem Erfolg Boeskes den Standort Rostock gestärkt. „ Shorttrack ist die einzige Wintersportart in M-V. Diese Qualifikation zeigt, wie gut die Ausbildung hier läuft“, betont Nachbar. Seine Stelle wurde bislang von Bund und Land zu je 50 Prozent gefördert. Im Zuge der Leistungssportreform verlor Rostock Anfang des Jahres den Status als Bundesstützpunkt. Das Land zog daraufhin seine finanziellen Mittel zurück. Mittelfristig könnte das das Aus für Shorttrack in Rostock bedeuten. „Damit würden wir eine olympische Sportart verlieren. Und wir stellen immerhin die meisten Teilnehmer. Das wäre eine Katastrophe“, verdeutlicht Nachbar.

Die Unterstützung des Vereins und seinen Mitgliedern hat Nachbar gewiss. Die Eltern der Kinder protestierten am Wochenende mit Plakaten in der Eishalle und wollen in Schwerin, wo der Landessportbund seinen Sitz hat, demonstrieren. Auch die Sportler setzen sich vehement für ihn ein. Betty Moeske verdankt ihrem Trainer vieles. „Wir arbeiten seit fünf Jahren zusammen. Ohne ihn hätten ich und meine Vereinskameraden diese Entwicklung nicht nehmen können. Er muss bleiben.“ Ob das so kommt, werden die nächsten Wochen zeigen. Entsprechende Beschlüsse wurden noch nicht gefasst. Noch bis Ende Dezember ist Nachbars Stelle finanziert, bis dahin muss eine Entscheidung gefällt sein.

Von René Warning