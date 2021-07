Höher, schneller, weiter! Alle, die zum deutschen Olympia-Team gehören, haben den Anspruch, Top-Ergebnisse zu erzielen. In der Beurteilung wird aber oft das Negative betont, kritisiert OZ-Sportchef Christian Lüsch. Der zweite Platz des Ruder-Achters am Freitag in Tokio ist trotz der großen Favoritenrolle kein verlorenes Gold, sondern ein echter Erfolg.