Rostock

Am Mittwoch, 8. September (Start 18:30 Uhr), steigt der 12. Rostocker Firmenlauf im Stadthafen der Hansestadt. Die OZ möchte mit fünf Staffel-Teams an den Start gehen, in denen Reporter und Leser gemeinsam laufen – und für die man Startplätze gewinnen kann. Noch knapp sieben Wochen bis zum großen Tag. Kann man bis dahin noch rechtzeitig fit werden, auch wenn der Trainingszustand derzeit nicht der Beste ist?

Der Rostocker Spitzenläufer und Lauftrainer Erik Schoob (hier ein ausführliches Porträt) sagt ja: Er hat einen Sieben-Wochen-Plan zusammengestellt, der ohne großen Aufwand zu stemmen ist und Fitness bis zum Rennen garantiert: „Beim Firmenlauf gehen ja immer Vierer-Staffeln ins Rennen und jeder Teilnehmer hat eine Strecke von etwa 3,5 Kilometern zu meistern. Dafür kann man in knapp zwei Monaten fit werden“, sagt der Fachmann. Wer allerdings Zweifel an seinem körperlichen zustand habe, solle vor dem Trainingsstart zur Sicherheit seinen Hausarzt konsultieren.

Der Trainingsplan von Erik Schoob bis zum Firmenlauf

In den kommenden sieben Wochen sind je drei Einheiten pro Woche vorgesehen. Der Plan startet ab sofort. An nicht genannten Tagen wird Laufpause gemacht.

1. Woche (19. Juli bis 25. Juli)

Dienstag: 20 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC (Laufübungen wie Hopserlauf, Kniehebelauf, Skippings und Anfersen).

Donnerstag: 10 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC, 5 Steigerungsläufe ca. 80 m (bis zum Ende immer schneller werden)

Samstag: 20 min Fahrtspiel (Dauerlauf mit Tempovariationen nach Lust und Laune), Dehnung

2. Woche (26. Juli bis 1. August)

Montag: 20 min lockerer Lauf, Dehnung, Stabitraining Rumpf

Mittwoch: 15 min gesteigerter Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC

Samstag: Erwärmung mit Dehnung/Lauf-ABC, 3x3min zügig, 2 min aktive Pause (gehen/locker traben), 5 min auslaufen

3. Woche (2. August bis 8. August)

Montag: 15 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC, 5 Steigerungen

Mittwoch: Erwärmung mit Dehnung/Lauf-ABC, 2 mal 5 min zügig mit 4 min aktiver Pause, 5 min auslaufen

Samstag: 30 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC

4. Woche (9. August bis 15. August)

Mittwoch: Geführtes Training: 20 min Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC, Treppenläufe

Samstag: 10 min einlaufen, 8 min zügig, 5 min auslaufen, Dehnung

5. Woche (16. August bis 22. August)

Montag: 25 min lockerer Lauf, Dehnung, Stabitraining Rumpf

Mittwoch: 25 min Fahrtspiel, Dehnung, Lauf-ABC

Samstag: 30 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC, 5 Steigerungen

6. Woche (23. August bis 29. August)

Montag: 15min lockerer Lauf, Lauf-ABC, Treppenläufe, 10min auslaufen

Mittwoch: Erwärmung mit Dehnung/Lauf-ABC, 10 mal 1min zügig mit 2 min aktiver Pause, 10 min auslaufen

Samstag: 40 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC

7. Woche 30. August bis 5. September

Montag: 20 min lockerer Lauf, Dehnung, Stabitraining Rumpf

Donnerstag: 20 min Fahrtspiel, Dehnung, Lauf-ABC

Sonntag: 20 min lockerer Lauf, Dehnung, Lauf-ABC, 3 Steigerungen

Dann Laufpause am Montag/Dienstag (6./7. September).

Rennen am Mittwoch, 8. September

Von Alexander Loew