Sperre für Russland bei Olympia und WM: Wie finden Sie die Doping-Strafe? 

Rostock

Das Komitee der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) hat harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Aufgrund der Manipulation von Doping-Daten aus dem Moskauer Labor ist das Land für die nächsten vier Jahren für Olympia und die Fußball WM gesperrt worden.Die russischen Athleten dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, die nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind.

Dies gilt sowohl für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio und 2022 in Peking, die Olympischen Jugendspiele und Weltmeisterschaften von Sportarten, die den WADA-Code unterschrieben haben sowie für sogenannte "Major Sport Events". Dazu zählt auch die Fußball-WM 2022 in Katar.

Was denken Sie, ist die Strafe für Russland gerechtfertigt oder nicht? Stimmen Sie ab.

Lesen Sie auch:

Von OZ