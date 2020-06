Rostock

Leistungssportler in MV können aufatmen: Die Zitterpartie um Bundesstützpunkte im Nordosten ist vorüber. Das Bundesinnenministerium teilt mit: Bis Ende 2022 werde weiterhin Spitzensport an allen bestehenden Standorten gefördert. Das betrifft die Bundesstützpunkte Segeln und Wasserspringen in Rostock, Kanu, Triathlon und Leichtathletik in Neubrandenburg sowie Radsport in Schwerin. Dies erklärte MV-Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) am Donnerstag der OZ.

„Das ist eine wichtige und pragmatische Entscheidung für unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler“, so Drese. Sie verweist auf ein aktuelles Schreiben aus dem Bundesministerium. Bundesweit hatten 70 Bundesstützpunkte bisher nur eine Anerkennung bis Ende 2020. In MV drohte die Schließung der Bereiche Kanu, Triathlon und Segeln.

Anzeige

Das ist nun vom Tisch. Die deutschen Spitzensportler seien mit den Auswirkungen der Corona-Krise bis hin zur Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio genug bestraft, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Daher werde man vom Prüfverfahren „Abstand nehmen“ und die Anerkennung der umstrittenen Stützpunkte bis Ende 2022 verlängern.

Weitere OZ+ Artikel

Land fördert Stützpunkte pro Jahr mit 2,5 Millionen Euro

In MV hatte es vor zwei Jahren massiven Protest gegen die drohende Schließung der Sport-Leistungszentren gegeben. Die Landesregierung rüstet selbst beim Geld auf: In diesem und im kommenden Jahr fließen so je bis zu 2,5 Millionen Euro in die Stützpunkte. „Insbesondere die geplante Neueinstellung von Trainern sowie die stärkere Förderung der Nachwuchskader werden die Talenteschmieden unseres Landes stärken“, so Drese.

Einen Wermutstropfen gebe es aber doch: Die Diskussion um eine mögliche Verlagerung des Bundesstützpunktes Triathlon von Neubrandenburg nach Freiburg sei noch nicht beendet.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz