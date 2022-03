Rostock

Würde Werner Sedelies alle Nadeln, die er besitzt, auf einmal anlegen – sein Körper wäre komplett bedeckt. Der 68-Jährige ist kein Piercing-Freak. Und er würde auch nie auf die Idee kommen, seine wertvollen Schätze aller Welt öffentlich zur Schau zu stellen. Sedelies sammelt seit den 70er Jahren Anstecknadeln. Kleine Pins von Fußballvereinen, aber auch von allen anderen Ballsportarten- sowie Eishockey-Klubs. Mehr als 16 000 der kleinen Metall-Sticker hat er seitdem zusammengetragen.

Sammler der ersten Stunde

Geweckt wurde seine Leidenschaft für die Anstecker in Ilmenau. „Bis in die 70er Jahre habe ich alles gesammelt, Wimpel, Gläser, alles Mögliche – nur keine Anstecknadeln“, erinnert sich der Mann, der aus Thüringen stammt. „Ich kam damals mit einer Frau vom Verein Chemie Industriewerke Ilmenau in Kontakt. Von ihr bekam ich die erste Nadel. Sie meinte, das sei ein guter Start, um mit dem Sammeln zu beginnen“, erinnert sich Sedelies.

Mittlerweile füllen die Nadeln – sorgfältigst sortiert in einer großen Menge Ordnern – mehrere Spezialschränke. Aktenschränke, die sonst in Arztpraxen zu finden sind und in seiner Wohnung in Hildesheim verteilt stehen. Im Süden Niedersachsens wohnt der Mann, der einst in Schwerin heiratete, aber geschieden ist, weil es „so schön zentral in Deutschland liegt und man gut zu den Sammlertreffen kommt“. Und weil seine beiden erwachsenen Kinder, 40 und 42 Jahre alt, ganz in der Nähe leben.

Das wertvollste Sammlerstück: die Nadel der Triner Elf

Eines der für ihn wertvollsten Stücke unter den vielen tausend stammt von einem Verein aus Norddeutschland: die Nadel der BSG Rotes Banner Trinwillershagen. Das Kürzel BSG stand für Betriebssportgemeinschaft. Der Klub aus dem damaligen Bezirk Rostock war einer von tausenden Sportvereinen, wie sie in der DDR zwischen 1949 und 1990 existierten. „Rotes Banner“ war der Name der Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft (LPG) im Dorf. Sie war Namensgeber und „Hauptsponsor“ der BSG.

Die Triner Elf kickte von 1976 bis 1978 in der 2. Liga der DDR. „Diese Nadel ist natürlich ein Prunkstück“, schwärmt Sedelies. Nicht wegen des Sammlerpreises, den er auf drei bis fünf Euro taxiert. Sondern vielmehr wegen des außergewöhnlichen Namens und seiner Geschichte.

Denn „Rotes Banner“ war nach der Wende nicht mehr tragbar. Seitdem heißt der Sportverein Rot-Weiß Trinwillershagen. Die Sticker aus der Vorzeit sind aber schwer zu bekommen, weiß der Experte. Für andere Raritäten unter den Miniaturen aus Emaille werden teilweise Preise um 150 Euro aufgerufen.

Sedelies geht es weniger um den finanziellen als um den ideellen Wert. Dass es Menschen gibt, die versuchen, mit den Teilchen im Internet einen Reibach zu machen, stinkt ihm und vielen der hierzulande rund 260 Anstecker-Fans gewaltig.

Sedelies: „Ich bin Jäger und Sammler höchster Ausprägung.“

Der Mann, der 20 Jahre lang Berufssoldat bei der NVA war und lange Zeit in Eggesin stationiert, verlor 1990 seinen Job. Sedelies sollte mit 90 anderen Offizieren zum Bürokaufmann umschulen. Er ging lieber zurück zur Bahn. Dort hatte er nach seiner Schulzeit gelernt. Er wurde Zugbegleiter um und war fortan im ganzen Land unterwegs.

Seit 2016 ist Sedelies Rentner, lebt allein in Hildesheim – und widmet einen Großteil der Zeit seinem ausgefallenen Hobby. Es sei kein Ende in Sicht, sagt er, denn irgendeinem Teilchen jage er immer hinterher. „Ich bin Jäger und Sammler höchster Ausprägung“, verdeutlicht er mit Augenzwinkern.

Dienstags geht er häufiger auf längere Touren – mit seiner Bahncard 100, die er sich trotz schmaler Rente für 4 000 Euro geleistet hat. Er hat zwar alle möglichen Lizenzen, um Militärtechnik zu bewegen. Einen Auto-Führerschein den hat er hingegen nie besessen. Sedelies klappert per Zug die Regionen in Deutschland ab, um Zeitungen zu kaufen. „Zu Wochenbeginn finde ich in den Sportteilen der Regionalzeitungen die meisten Sporttabellen.“ Und die Namen von Vereinen, die vielleicht Anstecker haben. Die Tabellen würde er zwar auch im Internet finden, sagt er. „Aber so bin ich unterwegs und erlebe was.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnächst will Sedelies mal wieder einen Abstecher nach Mecklenburg-Vorpommern unternehmen. Er hat zwar ein gutes Netzwerk im Land und fast alles, was sein Sammlerherz begehrt. Aber etwa 20 Anstecker aus dem Bundesland fehlten dann doch noch zu seinem Glück. Gesucht werden beispielsweise noch Mittelscholle Schwaan, ein paar spezielle Exemplare von Fiko Rostock – mit und ohne Ehrenkranz – sowie besondere Nadeln der BSG Motor Barth. „Von denen habe ich Anstecker der Segel- und der Ruderabteilung. Aber Fußball fehlt mir noch.“

Von Christian Lüsch