Springreiter Holger Wulschner feiert Erfolge am Golf

Al Ain/Abu Dabi

Während die meisten seiner Reiterkollegen Weihnachtstage und den Jahreswechsel zu Hause verbrachten, reiste Holger Wulschner (Groß Viegeln) mit drei Pferden in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der 56-Jährige nahm dort an den Internationalen Springturnieren in Al Ain (16.-28.12.) und Abu Dhabi (2.-4.1.) teil.

Der Nationenpreisreiter kam zu insgesamt sechs Platzierungen. Beim Drei-Sterne-Turnier in Al Ain lief es vor Jahresfrist noch nicht ganz rund. Zwei grüne Schleifen waren die Ausbeute. In einem Zwei-Phasen-Springen (1,45 m) blieb er auf Cosun, ein Pferd das ihm der russische Springreiter Wladimir Tuganov zur Verfügung stellte, in beiden Phasen fehlerfrei und mit 35,99 Sekunden belegte der Mecklenburger den 9. Platz. Zuvor in einem 1,30m Springen (ebenfalls mit Zwei-Phasen ausgeschrieben) wurde er auf Diamant de Plaisir Zehnter (0/38,18).

In Abu Dhabi, einem Weltcup Turnier auf Vier-Sterne-Niveau, gleichzeitig Olympiaqualifikation für die Asien-Liga, ritt Wulschner viermal ins Geld. Im mit 162 000 Euro dotierten Großen Preis erreichte der Mecklenburger mit fehlerfreiem Ritt auf Casirus die 2. Runde. Hier gab es acht Fehler – Platz zehn.

Sieger wurde der Ire Shane Breen mit Ipswich van de Wolfsakker, der für seinen fehlerfreien Ritt in 45,23 Sekunden die Siegprämie von 24 360 Euro kassierte. Wulschner hatte zuvor zwei Top-15 Platzierungen erritten. Bei der Quali zum Großen Preis war er mit Casirus fehlerfrei geblieben und Zwölfter geworden.

Von Franz Wego