Rostock

Die Griffins laden zur großen Superbowl-Party ins Rostocker Ostseestadion ein: Wenn sich in der Nacht von Sonntag (2. Februar) auf Montag in Miami die beiden besten American-Football-Teams der Welt begegnen, können die Fans der Sportart in MV das Spiel des Jahres live verfolgen: Die Rostock Griffins, Football-Team aus der Hansestadt, zeigen das Duell der San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs auf einer Großbildleinwand und vielen TV-Geräten im Business Club der Arena.

Los geht’s ab 21.30 Uhr mit einem breit gefächerten Programm, bei dem jede Menge Highlights warten. Neben einer Showeinlage der Cheerleader-Gruppe „Griffiness“ wird auch die „Cheer of the Year“ gekürt. Zudem gibt es die Möglichkeit, an einer Fotobox Erinnerungsfotos vom Super Bowl LIV zu machen. Amerikanisches Fast-Food soll an dem Abend, der im Zeichen des Superbowls steht, für das richtige Flair sorgen..

Von Christian Lüsch