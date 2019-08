Bratislava/Rostock

Die deutschen Volleyballerinnen sorgen bei den Europameisterschaften weiterhin für Furore. Der völlig unerwartete Sieg gegen Russland nach einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) am Montagabend war der dritte Erfolg im dritten Spiel. Und er sorgte auch am Tag danach für große Emotionen: „Es ist unbeschreiblich, mir fehlen echt die Worte. Es war eine Teamleistung, die echt krass war,“ bilanziert die Ex-Schwerinerin Louisa Lippmann.

Der Galaabend des deutschen Teams endete in Bratislava mit einer Premiere für Cheftrainer Felix Koslowski: „Ich bin seit 2006 bei der Nationalmannschaft im Einsatz. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei großen Turnieren jemals gegen Russland gewonnen haben. Das ist das erste Mal seit 13 Jahren. Für mich ist dieser Sieg eine Sternstunde in meiner Karriere“, sagte der 35-Jährige am Dienstag.

Da Co-Gastgeber Slowakei gegen Weißrussland mit einem dramatischen 3:2-Sieg Schützenhilfe leistete, qualifizierte sich das deutsche Team vorzeitig für die Runde der letzten 16. Und dass, obwohl die DVV-Auswahl am Dienstagabend gegen die Slowakei (Spiel bei Redaktionsschluss nicht beendet) und am Mittwoch gegen Weißrussland noch zwei Vorrundenspiele bestreitet.

„Wenn wir an unserem Maximallevel spielen, dann können wir gegen jede Mannschaft erst mal mitspielen“, berichtete Koslowski über seine Erkenntnisse aus dem Spiel gegen den Rekordeuropameister. Gegen das physisch starke Team des Weltranglistenfünften brillierte die deutsche Mannschaft, der mit Denise Hanke, Kimberly Drewniok, Marie Schölzel und Anna Pogany vier Spielerinnen von Vizemeister SSC Palmberg Schwerin angehören, mit einer sauberen Annahme und schnellem, dynamischen Spiel. „Vor allem aber haben unser Wille und der Einsatz gestimmt“, lobte der Bundestrainer den Auftritt. Die Art, wie die Mannschaft nach dem Satzverlust im fünften Durchgang zurückgekommen sei und den Tiebreak für sich entschieden habe, war außergewöhnlich, lobte Koslowski.

Bei aller Freude über den Vorrunden-Coup gegen die Russinnen: Höhere Ziele wollte er nach dem überraschenden Erfolg aber nicht ausgeben. Ziel der deutschen Mannschaft bleibt mindestens die Teilnahme am EM-Viertelfinale.

Der Chefcoach mahnte zur Besonnenheit: „Wir haben noch nichts gewonnen. Das dritte Vorrundenspiel hat sehr viel Kraft gekostet. Wir müssen in der Kürze der Zeit möglichst gut regenerieren“, sagte er – und dass er sich wünscht, dass der Achtungserfolg zusätzliche Kräfte freisetzt.

Von Christian Lüsch