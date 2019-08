Münster

Die deutschen Volleyballerinnen haben das erste von zwei Testländerspielen vor der Europameisterschaft verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Donnerstagabend in Münster vor 2385 Zuschauern Polen mit 2:3 (25:22, 18:25, 20:25, 25:22, 8:15). Den zweiten und zugleich letzten Test vor der Endrunde bestreitet die Mannschaft am Freitagabend (18.00 Uhr) in Bremen ebenfalls gegen die Mannschaft aus dem Nachbarland.

Die EM vom 23. August bis zum 8. September wird in Polen, der Türkei, der Slowakei und Ungarn ausgetragen. In der Vorrunde in Bratislava treffen die Deutschen in Gruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.

„Wir haben in dieser Gruppe sicherlich die Chance, mindestens Gruppenzweiter zu werden. Russland ist der Favorit im Pool, weil uns das Team körperlich überlegen ist. Insgesamt müssen wir an die Leistungen bei der Olympiaqualifikation anknüpfen, dann werden wir sehen, wie weit uns das bei der EM tragen kann“, sagte Diagonalangreiferin Louisa Lippmann, die von 2016 bis 2018 für denn SSC Palmberg Schwerin spielte und nach einer Saison in Italien nach China wechseln wird.

Bundestrainer Felix Koslowski und sein Team, dem mit Denise Hanke, Anna Pogany, Kimberly Drewniok, Marie Schölzel und Nele Barber vier Schwerinerinnen angehören, starten am Freitag kommender Woche ins Turnier.

Von Christian Lüsch