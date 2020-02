Schwerin

Nach Stationen in Italien und China hat sich die 25-jährige Volleyballerin zur Rückkehr zum deutschen Rekordmeister entschieden. Im OZ-Interview erzählt sie, warum sie andere Angebote ausschlug, was sie im Verein und im Nationalteam vorhat und welche Rolle Einstein in ihrem Leben spielt.

Trainer Felix Koslowski hatte es im Dezember für ausgeschlossen gehalten, dass Sie zum SSC Palmberg Schwerin zurückkehren würden. Wie kam es, das Sie trotzdem hier sind?

Ich musste mich entscheiden, was ich will – entweder weiter im Ausland spielen oder nach Deutschland zurückkehren. Für mich waren vor allem die sportlichen Ambitionen wichtig. Ich weiß: Schwerin ist immer auf Titeljagd. Und der Verein hat ein professionelles Umfeld. Ich war schon mal hier und weiß, dass ich gut aufgehoben bin. Ich habe auch daran gedacht, was Schwerin mir gegeben hat, bevor ich nach Italien wechselte. Tatsache ist aber auch, dass ich ein sehr gutes Angebot bekommen habe.

Hat der Trainer lange an Ihnen „rumgebaggert“?

Nein, überhaupt nicht. In seiner Rolle als Nationaltrainer hat er im vergangenen Jahr häufig mit mir telefoniert. Dabei ging es immer um die Auswahl. Im Januar, vor der Olympia-Quali in den Niederlanden, hatte ich meinen Berater gebeten, mir keine Angebote zu schicken. Ich wollte mich komplett auf das Turnier konzentrieren. Über eine Rückkehr nach Schwerin haben Felix Koslowski und ich wirklich erst danach gesprochen.

Hatten Sie Sehnsucht nach der Heimat?

Natürlich hat die Entscheidung auch familiäre Aspekte. Nach drei Monaten auf einem anderen Kontinent ist es schön, wieder nach Hause zu kommen. Für Telefonate und Face-Time-Gespräche muss ich jetzt nicht mehr die Zeitzonen checken.

Ihren Freund hatten Sie mit nach China genommen. Was hat er dort gemacht, während Sie bei Ihrer Mannschaft waren?

Wir haben sehr viel Zeit gemeinsam verbracht. Er hat mich zum Training und den Spielen begleitet und sich dort selbst beschäftigt. Das war mit dem Verein so vereinbart. Wir hatten einen australischen Physiotherapeuten, mit dem er sich gut verstanden hat. Die beiden haben oft gemeinsam trainiert. Für mich war es sehr schön, ihn dabeizuhaben – in einem Land, in dem ich mich überhaupt nicht auskannte. Es war schön, mit ihm die vielen neue Eindrücke teilen zu können.

Wie hat Ihnen China gefallen?

Es war toll. Sportlich habe ich in einer überragenden Mannschaft gespielt, mit der ich Vizemeister geworden bin. Alle waren sehr nett und extrem hilfsbereit. Ich erinnere mich, dass ich von freundlichen Menschen mit strahlenden Gesichtern empfangen wurde. Diese Herzlichkeit vergisst man nicht. Shanghai ist eine fantastische Stadt. Als Ausländer kann man sich schnell zurechtfinden und wohlfühlen. Ich würde jedem empfehlen, dort mal hinzufahren.

Wie war die Weihnachtszeit?

Zu Hause ist es immer am schönsten, aber in der Stadt gibt es viele deutsche Ecken – sogar einen Weihnachtsmarkt und ein Brauhaus, wo Deutsch gesprochen wird. Das waren alles kleine Trostpflaster. Zum Glück war ich nicht allein.

Gibt es etwas, was Sie in China nicht erledigen konnten?

Ich wollte unbedingt einen Tag auf einer Anlage verbringen, auf der Panda-Bären aufgezogen werden. Das habe ich nicht geschafft. Ich werde das aber ganz sicher eines Tages nachholen.

Was haben Sie am meisten vermisst?

Meine Familie. Und Einstein, meinen Golden Retriever. Ich habe ihn geschenkt bekommen, als ich noch eine Teenagerin war und bin mit ihm groß geworden. Er ist mittlerweile fast 15 Jahre alt. Er hat mich wiedererkannt, als ich nach Hause gekommen bin.

Hat Sie die Saison in China sportlich weitergebracht?

Es war eine grandiose Erfahrung. Ich habe mit der US-Amerikanerin Jordan Larson (eine der besten Volleyballerinnen der Welt/d.Red.) zusammen spielen dürfen. Das war sehr aufregend. Die Spielweise ist anders als in Europa. In China wird sehr variabel gespielt und deutlich mehr Wert auf die Blockabwehr gelegt – sehr anstrengend.

Wie lief die Kommunikation?

In der Stadt ist es schwer, sich zu orientieren, da man die Schriftzeichen nicht versteht. In der Mannschaft lief alles auf Englisch.

Sind Sie selbst Auto gefahren?

Um Gottes Willen, nein. Auf den Straßen geht es anders zu als in Europa, sogar im Vergleich zu Italien. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Wir hatten ein Apartment in einem Hotelkomplex. Zum Training, das weit außerhalb der Stadt auf einem Campus stattfand, sind wir abgeholt worden. Ansonsten sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut ans Ziel gekommen. Die Fahrten zu den Spielen laufen anders ab als bei uns. Wir sind oft schon zwei, drei Tage vor den Ligaspielen, die in Turnierform ausgetragen werden, angereist.

Zurück nach Deutschland. Was wollen Sie mit dem SSC in dieser Saison erreichen?

Der Gewinn der deutschen Meisterschaft steht über allem. Und wir wollen ins Europapokal-Finale. Da warten noch ganz schöne Brocken auf uns.

Sie kommen mitten in der Saison in die Schweriner Mannschaft. Ist das ein Problem?

Auch wenn ich schon mal hier war, bin ich jetzt die Neue. Auf der Position, auf der ich spiele, ist auch Kimi ( Kimberly Drewniok/d.Red.) aktiv. Wir kennen uns aus der Nationalmannschaft. Ich denke, wir werden uns nicht in die Quere kommen. Im Gegenteil. Die Saison ist so lang, dass es für den Verein und für uns beide gut ist, dass es verschiedene Optionen gibt. Am Ende ist es aber auch Profisport, den wir gemeinsam in Schwerin betreiben.

Sie haben mit der Nationalmannschaft die Olympia-Qualifikation knapp verpasst. Wie sehr beschäftigt Sie das Scheitern noch?

Es tut noch unheimlich weh. Niemand hatte vor dem Turnier daran geglaubt, das wir bis ins Finale kommen würden. Drei Sätze vor der Olympia-Teilnahme zu stehen und sie doch zu verpassen, ist extrem hart. Aber es zeigt auch, was uns als Team diesmal noch gefehlt hat. Im Vergleich zu den Türkinnen war es mangelnde Erfahrung. Ich versuche die Niederlage als Ansporn zu sehen: Meine Karriere geht weiter und Olympia bleibt mein großes Ziel.

Von Christian Lüsch und Ben Brümmer