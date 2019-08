Bremen/Rostock

Mit sechs EM-Neulingen starten die deutschen Volleyballerinnen in die Endrunde vom 23. August bis zum 8. September. Der endgültige 14er-Kader wird von der Schweriner Spielführerin Denise Hanke angeführt, die schon beim Gewinn von EM-Silber 2013 dabei war. Bundestrainer Felix Koslowski ( Schwerin) strich nach der 0:3-Niederlage bei der Generalprobe gegen Polen aus seinem vorläufigen Aufgebot Natalie Wilczek und Nele Barber, die zur neuen Saison vom VC Wiesbaden zum SSC Palmberg in die Landeshauptstadt wechselt. Ihre erste EM bestreiten Kimberly Drewniok (SSC), Lina Alsmeier, Linda Bock, Pia Kästner, Ivana Vanjak und Camilla Weitzel. Zum Team gehören außerdem Libero Anna Pogany (SSC) und die Ex-Schwerinerinnen Jennifer Geerties ( Conegliano/ Italien) und Louisa Lippmann ( Shanghai). Mit einem Durchschnittsalter von 23,7 Jahren ist der Kader gegenüber der EM 2017 (24,6) noch einmal jünger geworden.

„Wir setzen auf einen sehr jungen Kader, in dem viele Spielerinnen ihr EM-Debüt geben. Trotz des jungen Alters haben aber alle bewiesen, dass sie schon auf diesem Niveau spielen können“, sagte Sportdirektor Christian Dünnes. „Wenn man die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten betrachtet, dann blicke ich zuversichtlich in Richtung Europameisterschaft.“

Die EM wird erstmals von vier Nationen ausgetragen. In Polen, der Türkei, der Slowakei und Ungarn sind gleich 24 Teams am Start - so viele wie nie. In der Vorrunde in Bratislava treffen die Deutschen in Gruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.

Von Kai Rehberg