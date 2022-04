Schwerin/Rostock

Felix Koslowski versuchte gar nicht erst, um den heißen Brei herumzureden: „Unsere Enttäuschung ist groß“, gestand der Trainer des SSC Palmberg Schwerin nach dem vorzeitigen Ausscheiden seiner Mannschaft aus der Volleyball-Meisterschaft ein.

Wie im Vorjahr scheiterten die Schwerinerinnen im Halbfinale der Meisterrunde an Allianz MTV Stuttgart. Damit endet die Saison 2021/22 ohne einen einzigen Titelgewinn – das war dem SSC zuletzt 2016 passiert.

Am Karsamstag und am Dienstagabend im Heimspiel zeigten die Süddeutschen dem SSC seine Grenzen auf. „Stuttgart ist in dieser Saison das Maß aller Dinge“, sagte Koslowski. Er hatte zuvor miterleben müssen, wie sein Plan, die Stuttgarterinnen mit einem Heimsieg vor 1600 Zuschauern in ein drittes Spiel zu zwingen, nicht aufgegangen war. Angefeuert von seinen Fans versuchte der SSC viel, erreichte aber wenig. Nach knapp zweistündiger Spielzeit und dem 1:3 (18:25, 20:25, 25:22, 17:25) trauerte Schwerin. Stuttgart tanzte.

Es wäre aber unvollständig, den ernüchternden Saisonverlauf nur an der Übermacht der Stuttgarterinnen festzumachen. Für Schwerin lief es von Saisonbeginn an nicht optimal. Der Klub hatte im Sommer sechs Spielerinnen – und damit mehr als dem Coach lieb waren – ziehen lassen müssen. Zu den Abgängen gehörten Top-Kräfte, wie Greta Szakmáry, Lauren Barfield und Marie Schölzel. Das Trio hatte an den Titelgewinnen der Vorjahre maßgeblichen Anteil.

Der Start war schlecht. Erst das 2:3 im Supercup gegen Dresden im Oktober. Es folgten drei Niederlagen in den ersten drei Bundesligaspielen. Nationalspielerin Denise Imoudu fehlte lange. Als sie fit war, fiel Lina Alsmeier wochenlang wegen einer Knöchelverletzung aus. Im DVV-Pokal war gegen Wiesbaden im November schon im Achtelfinale Endstation.

Erfolge feierten die Mecklenburgerinnen hingegen im Europapokal. In den ersten beiden Runden jubelten die Norddeutschen gegen Nantes und Porto. Als der SSC Schwung holte, schlug Corona im Team zu. Weil Koslowski für das Europapokal-Heimspiel gegen Stuttgart kein Team zusammenbekam, wurde es als 0:3-Niederlage gewertet. In Stuttgart war für deutlich geschwächte Schwerinerinnen nichts drin.

Das neue Team war jünger und unerfahrener. Die Verpflichtung der Estin Kertu Laak war ein Fehlgriff, den der Verein zwar rasch korrigierte. Der Vertrag wurde im Dezember aufgelöst. „In einem vergleichsweise kleinen Kader ist es schwer, solche Dinge aufzufangen“, erklärte Koslowski. Der Verein holte die Amerikanerin Stephanie Samedy dazu. Die habe ihre Sache gut gemacht, lobte Koslowski. „Es ist aber etwas anderes, wenn eine Spielerin erst in der laufenden Saison dazukommt und die Vorbereitung mit dem Team nicht mitgemacht hat“, fügte er hinzu.

Nun gehe es darum, die richtigen Lehren aus der enttäuschenden Saison zu ziehen. Nach OZ-Informationen soll der personelle Umbruch vergleichsweise klein gehalten werden. Fest steht, dass Kapitänin Femke Stoltenborg von Bord geht. Die Niederländerin, die im Juli 31 wird, will ihre Karriere beenden. Lina Alsmeier, die einen Vertrag bis 2023 hat, der aber Angebote anderer Klub vorliegen sollen, möchte der SSC halten. Das gilt auch für die holländische Mittelblockerin Indy Baijens (21), die großes Potenzial hat. Feste Größe bleibt Nationalspielerin Anna Pogany. Die Libera hat einen bis 2024 gültigen Vertrag. Anspruch des SSC: die möglicherweise nur vier Abgänge ersetzen und Qualität gewinnen.

Die Klub-Philosophie soll unverändert bleiben. Der Rekordmeister, der während der Saison mit den insolventen MV Werften und Nord Stream 2 zwei wichtige Partner verlor, wird kein wirtschaftliches Risiko eingehen. Das Team soll – anders als das Stuttgarter – national und international ausgewogenen zusammengestellt werden und aus talentierten und erfahrenen Spielerinnen bestehen – und um Titel mitspielen.

Die Voraussetzungen für die neue Saison könnten vielleicht besser werden als 2021. Da Koslowski im Dezember als Bundestrainer der Frauen-Auswahl zurücktrat, wird die Vorbereitung beim SSC anders laufen als in den Vorjahren. „Das macht einen Riesenunterschied und ist ein Vorteil“, verdeutlicht der 38-Jährige, der nicht erst Wochen nach dem Schweriner Trainingsauftakt von internationalen Auftritten der Auswahl zurückkehren wird.

In der kommenden Saison tritt der SSC in drei Wettbewerben an: Bundesliga, nationaler Pokalwettbewerb und europäischer CEV-Cup.

Von Christian Lüsch