Schweriner Volleyballerinnen mindestens zweimal ohne Zuschauer

Schwerin

Nach der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Deutschland müssen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin mindestens ihre beiden Bundesliga-Heimspiele gegen Schwarz-Weiß Erfurt (14. November) und den VfB Suhl (28. November) ohne Zuschauer austragen. Außerdem geht man bei den Verantwortlichen davon aus, dass das Champions-League-Spiel gegen den italienischen Club Busto Arsizio am 25. November vom europäischen Verband verlegt wird. Das teilte der Club am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Wollen kein Auslöser von Hotspots werden“

„So schade das für uns und unsere Fans ist, unterstützen wir natürlich den sinnvollen Weg der Politik, um die Infektionszahlen wieder zu senken“, sagte der Sportliche Leiter Michael Evers. „Wir wollen ganz sicher kein Auslöser von Hotspots werden. Die Politik hatte uns zu Saisonbeginn mit den erlaubten Zuschauerzahlen ein großes Vertrauen geschenkt, verantwortungsbewusst zu handeln. Dem wollen wir gerecht werden und tragen die neuen Regeln mit, natürlich in der Hoffnung, dass wir bald wieder vor Fans spielen dürfen.“

Von RND/dpa