Schwerin

Der Kader des SSC Palmberg Schwerin für die kommende Saison füllt sich. Der deutsche Vizemeister verpflichtete die niederländische Außenangreiferin Nicole Oude Luttikhuis (21), die in den vergangenen drei Spielzeiten bei den Ladies in Black Aachen spielte. Davor stand die 1,91 Meter große Nationalspielerin beim holländischen Erstligisten Eurosped TVT Almelo auf dem Parkett, mit dem sie 2016 den nationalen Pokal gewann.

„Ich spiele jetzt schon seit drei Jahren in der Bundesliga und hatte jedes Mal Gänsehaut, als wir nach Schwerin mussten. Nun darf ich da selbst spielen. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung und das neue Team,“ so die neue Angreiferin. Auch SSC-Trainer Felix Koslowski freut sich: „Mit Nicole haben wir eine weitere sehr gute Außenangreiferin nach Schwerin holen können. Ich freue mich schon jetzt, mit einer so jungen und motivierten Spielerin zusammenarbeiten zu dürfen.“

Zurzeit bereitet sich Nicole mit der niederländischen Auswahl auf die erste Olympiaqualifikations-Runde vor, die Anfang August ausgetragen wird. 2015 wurde sie erstmals in den A-Kader von Hollands Nationalmannschaft berufen.

Kai Rehberg