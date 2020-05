Rostock

Nach über acht Wochen Zwangspause darf der Fußball in Mecklenburg-Vorpommern wieder rollen. Die neuen Lockerungen der Sperrmaßnahmen ermöglichen es, dass immer mehr Vereine den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Unter strengen Auflagen ist es Sportlern nun gestattet, in Kleingruppen auf die Sportplätze zurückzukehren. Vereine und Mannschaften hatten die fußballfreie Zeit zuvor schon sinnvoll genutzt und sich vielerorts ihren Sportanlagen zugewandt. Auch in Belangen des sozialen Engagements für Bedürftige und Hilfe für Sponsoren brach eine Art „Hilfe-Welle“ aus.

Greifswalder FC unterstützt Sponsor beim Holzhacken

Spieler des Oberligisten Greifswalder FC halfen einem ihrer Sponsoren beim Holzhacken. GFC-Kapitän John Berger (28) schloss sich mit seinen Teamkollegen Maxim Banaskiewicz (27) und Tetsu Horiuchi (25) die Aktion #sponsorneedshelp an. Gemeinsam nutzte das Trio die Arbeit als Trainingsausgleich. Sponsor Lars Volkmer, Inhaber der Firma Galafuxx Garten aus Liepen, war von der Unterstützung der Fußballer überwältigt: „Die Aktion war eine super Sache“, so der Landschaftsgestalter, „Es zeigt den starken Zusammenhalt zwischen Verein und Sponsoren, auch in Krisenzeiten.“

Der langjährige Sponsor möchte mit dem gehackten Holz etwas gutes tun: „50 Säcke will ich dem GFC zur Verfügung stellen“, erklärt er, „Ich hoffe, dass der Verein bedürftige Leute findet, die das Holz gebrauchen können.“

Vereinsheim-Renovierung und Spendenlauf beim SV Prohner Wiek

„Wir haben die fußballfreie Zeit genutzt und unser Vereinshaus aufgehübscht“, sagt Tino Dell. Der Trainer der ersten Herrenmannschaft und ergänzt: „Wir haben in Eigenleistung das Sportlerheim gestrichen, einen Tresen gebaut und den Dachboden ausgebaut, der fortan als Lager dienen soll.“

Auch auf dem Platz des Sportvereins wurde einiges getan: „Wir haben Fangnetze angebracht sowie unseren Platz tiefengelockert und besandet“, berichtet der Coach. Auch abseits des Platzes ist der Verein aktiv. „Neben der Blutspende-Meisterschaft, des Deutschen Roten Kreuzes nimmt die Herrenmannschaft an einer Spendenlauf-Challenge teil, bei der wir Geld für einen Förderverein sammeln, der sich um bedürftige Kinder kümmert“, so Dell abschließend.

Rasenpflege und Einkaufsservice beim FSV Bentwisch

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist der Freizeitsportverein aus Bentwisch aktiv. Neben einem Einkaufservice der Sportler für bedürftige Bewohner der Gemeinde tut sich auf dem Sportplatz der Randrostocker einiges. Streichen, Putzen, Kärchern und Rasenpflege stehen auf dem Arbeitsplan.

Platzwart Andreas Witte kümmert sich um das Intakthalten des Rasens in der Rüdiger-Lau-Sportarena: „Der Platz ist nun endlich trocken, so dass wir zusammen mit der Rostocker Galabau GmbH eine Tiefenlockerung und Besandung durchführen können.“

SG Empor Sassnitz überzeugt beim Frühjahrsputz

Nachdem die Plätze der SG Empor Sassnitz den so dringend benötigten Regen genießen, ist im Verein Frühjahrsputz angesagt: „Unter den geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln wird der Sportplatz auf Vordermann gebracht“, erklärt der zweite Vorsitzende Matthias Klein und ergänzt: „Rasenmähen und kleinere Bauarbeiten stehen an.“

Währenddessen bringen bunt bemalte Steine Freude in die Gesichter der Sassnitzer. „Auf dem Rügenplatz entsteht eine Steinschnecke, auch mit zahlreichen Steinen der Empor-Sportler“, so Klein, „Sie soll den sozialen Zusammenhalt in dieser schweren Zeit symbolisieren. Die Zahl der Steine in dieser Kette hat meine Erwartung längst übertroffen“, meint das Vorstandsmitglied und meint stolz: „Die Kette wächst immer weiter.“

Neue Tornetze beim SV Traktor Kirchdorf

Marcel Arndt von der Deutschen Vermögensberatung ließ sich nicht aufhalten und packte selbstständig zur Instandhaltung des Platzes, vom SV Traktor Kirchdorf mit an. Feierlich übergab der langjährige Sponsor neue Tornetze in den Vereinsfarben rot und blau. „Ich bin gerne bereit vor Ort zu sein und mitzuhelfen“, erklärt Marcel Arndt. Unterdessen bietet der Verein in seinem Fanshop auch Nasen- und Mundschutzmasken im Vereinslook für den alltäglichen Gebrauch an.

SV Rövershagen bringt Farbe ins Spiel

Auch die Sportler aus Rövershagen haben die Fußball-Zwangspause genutzt und ihre Wechselbänke in neuem Glanz erstrahlen lassen. Karsten Derichs, Vereinsvorsitzender des SV Rövershagen war zunächst überhaupt nicht nach Lachen zumute: „Ich habe die Nachricht erhalten, dass Sprayer in einer nächtlichen Aktion unsere Wechselbänke verunreinigt hatten.“ Aus der Not eine Tugend machend entstand die Idee, die Bänke farblich neu zu gestalten: „Mit Unterstützung durch zwei Studenten für Mediendesign haben wir unser Vereinslogo auf den Bänken dargestellt. Das Endresultat ist sehr gelungen.“

Nun fixiert sich der Vorsitzende nur noch auf eines: „Ich wünsche mir die sportliche Aktivität zurück“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Durch die ganze Rasenpflege wird unser Fußballplatz sonst noch zu einem Golfplatz.“

