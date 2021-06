Rostock

1,95 Meter, Arme wie ein Bär, ein Oberkörper wie ein Schrank, 96 Kilo Wettkampfgewicht, einnehmend sympathisches Lächeln. Wenn der Rostocker Kanute Gordan Harbrecht (35) vor einem steht, ist man beeindruckt. Wenn er anfängt, von seinem Sport zu schwärmen, leuchten die Augen – pure Begeisterung. Ein Sport, der sein Leben seit der Kindheit bestimmt. Mit sehr vielen Höhen, aber auch Tiefpunkten.

Wer im Leistungssport an die Spitze will, vielleicht sogar aufs Treppchen, olympisch oder bei Weltmeisterschaften, muss sich entscheiden, alles dafür zu geben. Und ein bisschen alles gibt es nicht. Gordan Harbrecht wollte nach oben. Zu Olympia. Er gab alles. Freundschaften, Beziehungen, Privatleben – hinten angestellt. Die Lebensweise richtet sich am Erfolg im Rennkajak aus. Er ging in Rostock auf die Sportschule, trainierte in Neubrandenburg mit Martin Holstein (Gold und Bronze im Zweier mit Andreas Ihle 2008 und 2012) oder Paul Mittelstedt (WM-Titel im Vierer-Kajak 2011).

2011 wurde Gordan Harbrecht von der mehrfachen Welt und Olympiasiegerin Ramona Portwich im Rostocker Kanu Club trainiert. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wenn andere feiern gingen, ging er ins Bett. Wenn andere mit der Freundin unterwegs waren, war er auf dem Wasser. Das Schinden zahlte sich aus. 2010 schaffte der Rostocker, der seit seiner Kindheit beim Rostocker Kanu Club (RKC) aktiv ist, den Sprung ins Nationalteam, über 500 Meter und 1000 Meter.

Olympia in London 2012 knapp verpasst

Dann die Vorbereitung auf Olympia. London 2012 war sein Ziel. Die Quali verpasste er knapp. 2013 ging er als Sportsoldat bei der WM im Rennkajak an den Start. Ohne Platz auf dem Treppchen. Dann ging es bergab. 2015 stand er, mit 29 Jahren da. Ohne Geld. Ohne Sport. Ohne Ziel. Heute sagt er: „Ich habe mein Leben im Kanu verbracht. Das war eine schwierige Zeit damals, weil ich stolz war, den Sprung ins Nationalteam geschafft zu haben, aber enttäuscht, mich nie für Olympia oder große Titel qualifiziert zu haben.“

Gordan Harbrecht beim täglichen Surf Ski-Training auf der Ostsee. Quelle: Dietmar Lilienthal

Halt fand er bei alten Weggefährten und bei der Rostocker Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Gesundheit (Gebeg), deren Geschäftsführer er vom Kanusport kennt. Harbrecht sagt: „Das war sehr hilfreich, mediativ wie psychologisch, weil ich in ein Loch gefallen bin.“ Depressionen, Perspektivlosigkeit, kein Geld, keine Ausbildung. Da hätten die Profis geholfen zu sortieren und neue Perspektiven zu finden. Harbrecht studierte in Rostock Maschinenbau, das er 2017 mit dem Bachelor abschloss und entdeckte einen neuen Sport: Surf Ski. „Das hatte ich mal just for fun ausprobiert.“

Bis zu 26 Stundenkilometer schnell

Surf Ski ist ein Rennsport im superdünnen Langkajak auf dem Meer. In Europa vor wenigen Jahren noch völlig unbekannt. Führende Nationen sind Australien und Südafrika. Portugal, Spanien, Deutschland haben diesen Sport gerade erst entdeckt. Harbrecht sagt: „Es ist eine sehr trendige Sportart.“ Beim Surf Ski sucht der Sportler ständig die Welle ab, um sie wie beim Wellenreiten abzufahren. Die Boote werden irre schnell. Harbrechts Topspeed liegt bei 26 Km/h. Im Training legt er Strecken von Kühlungsborn bis Warnemünde in einer Stunde zurück. „Auf dem Ozean hat man ein unglaubliches Gefühl von Freiheit“, sagt er.

Zur Zeit ist der Vater einer anderthalbjährigen Tochter täglich auf dem Wasser. Privat hat er sein Glück mit Krankenschwester Katharina gefunden. An den Wochenenden ist er mit einer Hobby-Trainingsgruppe unterwegs. Beruflich läuft’s auch. Harbrecht ist Geschäftsführer der Rostocker Tochter des Stockholmer Kanubauers Nordic Kayaks. Er testet, baut, vertreibt seine Boote selbst. Um die 1000 Vollcarbonboote (1500 bis 4500 Euro) jedes Jahr.

Mit seiner Freizeit-Truppe, in der auch sein Vater Edgar (r.) mittrainiert, ist Gordan Harbrecht jeden Samstag auf der Ostsee vor Warnemünde unterwegs. Quelle: Ove Arscholl

Und sportlich? Das zweite Leben des Gordan Harbrecht. Am 18./19. Juni ist er in Rerik doppelter Deutscher Meister im Einer und Zweier geworden. Eine Woche zuvor gewann er in Dänemark das Bellevue Ocean Race. Seit 2014 ist er ungeschlagener deutscher Meister, Vize-Europameister und holte Silbermedaillen auf Mauritius, in Portugal, Spanien. „Der Reiz ist dieser Flow, die Wellen abzureiten. Auf dem Meer ist es wie im Whirlpool. Da brauchst du Erfahrung.“

„Da sind ganze Einfamilienhäuser durchgerollt.“

Beim Ostsee Cup vor Warnemünde wurde er von einem älteren Athleten abgehängt. „Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, obwohl ich fitter war. Der hat das Meer gelesen.“ Ähnlich sah es bei der WM 2017 in Hongkong aus. Da wurde er Zwölfter: „Das waren irre Wellen, ganze Einfamilienhäuser sind da durchgerollt. Da ballern die Südafrikaner und Australier durch, als wär’ es nix.“ Jetzt steht vom 4. bis 7. Juli die WM auf Lanzarote an. Sein Ziel? „Da will ich aufs Treppchen.“

Gordan Harbrecht 2011 als junger Kanu-Rennsportler beim Training auf der Warnow beim RKC. (24) Foto: Lilienthal Quelle: Dietmar Lilienthal

Von Michael Meyer