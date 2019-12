Schwerin/Stuttgart

Stuttgart. Immer wieder Stuttgart. Das Team des SSC Palmberg Schwerin muss den Dauerrivalen Allianz MTV Stuttgart am Mittwoch schlagen, wenn der Traum von der Titelverteidigung im DVV-Pokal in Erfüllung gehen soll. „Die Ansetzung hat Final-Charakter. Allerdings müssen wir die Aufgabe bereits im Halbfinale lösen“, beurteilt SSC-Trainer Felix Koslowski die Aufgabe sachlich.

Dennoch besteht kein Zweifel: Das Duell der beiden mit Abstand besten deutschen Frauen-Volleyball-Teams birgt jede Menge Spannung und große Emotionen. „Für uns geht es darum, unser Ziel zu erreichen, den Pokal zu verteidigen. Dafür werden wir alles geben“, verspricht SSC-Kapitänin Denise Hanke. Die Vorfreude auf den Pokalabend sei bei den Schwerinerinnen groß und größer als die Aufregung. „Wir können selbstbewusst ins Spiel gehen. Wir waren zuletzt sehr erfolgreich. Unsere Form ist gut“, berichtet mit 30 Jahren erfahrenste Spielerin im SSC-Ensemble.

Die Schwerinerinnen sind aktuell noch in drei Wettbewerben aktiv: In der Bundesliga, dem Europapokal und dem DVV-Pokal haben sie elf Spiele in Folge gewonnen.

„Die Bilanz möchten wir in Stuttgart gern ausbauen. Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir können das schaffen“, denkt Trainer Koslowski positiv.

In dieser Saison haben beide Mannschaften erst einmal gegeneinander gespielt. Im Supercup bezwang Pokalsieger SSC den amtierenden deutschen Meister Stuttgart überraschend und deutlich mit 3:1(25:22, 31:33, 25:19, 25:18). „Psychologisch ist es ein kleiner Vorteil, wenn man weiß, dass man den Gegner schon geschlagen hat. Andererseits hat Stuttgart Heimrecht. Da kommt sicher eine große Stimmungswelle auf uns zu. Aber darauf sind wir eingestellt“, erklärt Koslowski und taxiert die Chancen auf 50:50.

Er kann auf alle Spielerinnen zählen. McKenzie Adams, die in der vergangenen Woche leicht erkältet war, hat sich auskurieren können. Der SSC habe bewusst darauf verzichtet, die spielstarke US-Amerikanerin mit zum Auswärtsspiel nach Wiesbaden zu nehmen. „Es ist wichtig, sie in Stuttgart topfit dabei zu haben“, begründete der Coach.

Nach dem Frühtraining reist die Mannschaft nach Berlin. Von dort fliegt sie am Dienstagmittag via Berlin in die Schwabenmetropole.

Im zweiten Halbfinale empfängt der Dresdner SC den VfB Suhl.

TV: 18.10 Uhr, Sport 1: Konferenzschaltung der Spiele Stuttgart – Schwerin und Dresden – Suhl

Von Christian Lüsch