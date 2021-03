Wieder Sport für Kinder und Jugendliche möglich: Endlich ein Stück Normalität

Rostock

Kinder und Jugendliche dürfen gemeinsam mit Bus und Bahn zur Schule fahren und dort zusammen lernen. Am Nachmittag in der Gruppe Sport treiben, ist seit Monaten verboten. Diese widersinnige, willkürliche und unlogische Festlegung soll ab Montag kommender Woche in MV aufgehoben werden. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat das Problem erkannt. Sie stellt die Weichen neu.

Gute Nachricht für Zigtausende

Das ist eine gute Nachricht, die Zigtausende herbeigesehnt haben: Für Mädchen und Jungen, die in ihrer Freizeit nun wieder gemeinsam Sport treiben dürfen, genauso wie für ihre Eltern. Die haben erfahren, was es bedeutet, wenn Kinder nicht zur Schule gehen dürfen und es ihnen außerdem verboten ist, ihre Freunde beim Sport zu treffen. Isolation nervt, bremst Entwicklung und macht auf Dauer krank.

Die Entscheidung, den Jüngsten wieder Freizeitsport zu ermöglichen, ist ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität. Trotz Teilöffnung wird der Schutz vor Corona ganz sicher nicht vergessen werden.

Wir alle sind gewarnt und wissen aus dem vergangenen Jahr, wie schnell sich die Situation zuspitzen kann. Wer aus der Isolation raus und sich seine Freiheit bewahren will, der wird nicht leichtsinnig handeln.

Von Christian Lüsch