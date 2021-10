Wittenbeck

Sie wollten nichts dem Zufall überlassen: Schon einen Tag vor dem großen Finale der OZ-Golftour 2021 in Wittenbeck bei Kühlungsborn reisten die Kirschsteins mit dem Bulli an: „Wir wollten den Platz schon vor dem Turnier testen, um gut vorbereitet zu sein, aber leider war er dann wegen der starken Regenfälle der Vortage gesperrt“, erzählte Stefan Kirschstein (52), Oberhaupt der Familie aus Oldenburg (Niedersachsen).

Letztlich lief trotzdem alles bestens für die Seinen: Auch ohne Proberunde und nach einer Parkplatz-Nacht im Bulli auf der Isomatte und im Schlafsack gewann Familien-Junior Mika Kirschstein (13) bravourös die OZ-Golftour – als erster minderjähriger Spieler, seit der Wettbewerb 2015 ins Leben gerufen wurde.

Starker Wind fordert Spieler heraus

Das Top-Talent, das im jungen Teenager-Alter schon über das ausgezeichnete Handicap 5,9 verfügt, blieb auf der letzten Station der OZ-Serie cool und verteidigte als Zweiter in Wittenbeck souverän die Führung in der Gesamtwertung, die er mit seinem Sieg beim Auftakt in Balm auf Usedom Ende Juli übernommen hatte.

Mit einer Runde mit nur elf Schlägen über Platzstandard zeigte er erneut eine Top-Leistung. Und das bei anspruchsvollen Bedingungen: Denn obwohl nun die Sonne auf dem spektakulären Kurs mit Ostseeblick wieder schien, machte starker Wind den insgesamt 50 Spielern zu schaffen.

Die größte Konkurrenz hatte Mika ohnehin aus der eigenen Familie zu befürchten. Vater Stefan war vor dem Finale Zweiter gewesen, Bruder Luca Dritter. Beide blieben auch mit guten Tagesleistungen vorn. Stefan Kirschstein verteidigte den Silberrang in der Gesamtwertung, Luca Kirschstein wurde Tour-Vierter.

Spielt im Alter von 78 Jahren noch bei den Herren ganz vorn mit: Wolf Kohn aus Greifswald (Handicap 7,4) wurde Tour-Dritter. Quelle: Frank Söllner

In die Familien-Phalanx einbrechen konnte nur ein Mann, der ebenfalls eine besondere Geschichte schrieb: Wolf Kohn, der im Alter von 78 Jahren noch munter bei den Herren mitmischt, wurde Tagesvierter und sicherte sich damit den Bronze-Rang in der Tour-Endabrechnung. Das Geheimrezept des Greifswalders, der für den GC Serrahn startet: eine beeindruckende Physis, die er in jungen Jahren schon als Spitzen-Zehnkämpfer aufbaute. Im Longest-Drive-Wettbewerb, wo während des Turniers auf einer Bahn der längste Abschlag gemessen wird, kam er auf 265 Meter – nur Stefan Kirschstein war mit 270 Metern stärker.

Ergebnisse der OZ-Golftour OZ-Golftour 2021 Turnier in Wittenbeck Damen: 1. Marita Tylla, 2. Helke Förster und Kerstin Arndt, 4. Eveline Hunger, 5. Silke Brakel, 6. Barbara Tegtmeier (alle Wittenbeck). Herren: 1. Maximilian-Leopold Andrä (Wittenbeck), 2. Mika Kirschstein (Oldenburg), 3. Lenhard Brakel (Wittenbeck), 4. Stefan Kirschein (Oldenburg) und Wolf Kohn (Serrahn), 6. Ulrich Koppenhagen (Wittenbeck). Tour Gesamtwertung Damen: 1. Nicole Pietzke (Golfpark Strelasund), 2. Ulrike Koch (Balm), 3. Alexandra Schmelcher (Köln), 4. Claudia Streiter (Ullersdorf), 5. Marita Tylla (Wittenbeck) und Monica Bierwerth (Hamburg), 7. Helke Förster und Kerstin Arndt (beide Wittenbeck), 9. Juliana Beelen-Heidl (Balm) und Katja Niemann (Großensee), 11. Eveline Hunger (Wittenbeck) und Martina Thelen-Voets (Hösel), 13. Silke Brakel (Wittenbeck), 14. Birgit Anders (Winston), 15. Sigrid Rathgens (Stenerberg). Herren: 1. Mika Kirschstein, 2. Stefan Kirschstein (beide Oldenburg), 3. Wolf Kohn (Serrahn), 4. Luca Kirschstein (Oldenburg), 5. Maximilian-Leopold Andrä (Wittenbeck), 6. Mike Babatz (Mecklenburg-Strelitz), 7. Jens Birnbaum (Golfpark Strelasund), 8. Jens Anders (Wittenbeck), 9. Lenhard Brakel (Wittenbeck), 10. Ulrich Koppenhagen (Wittenbeck), 11. Alexander Loew (Golfpark Strelasund), 12. Markus Hagen (Brunstorf) und Manuel Krastel (Winston), 14. Oliver Schuhose (Wall), Tom Nord (Fleesensee) und Peter Pietzschmann (Serrahn). Insgesamt gut 100 Spieler in der Wertung.

Maximilian-Leopold Andrä erzielt bestes Tagesresultat

Das beste Tagesresultat bei den Herren erzielte in Wittenbeck Lokalmatador Maximilian-Leopold Andrä, der nur vier Schläge über dem Platzstandard von 72 blieb. Da er aber beim ersten Tour-Wettkampf in Balm hatte passen müssen, reichte das eine Resultat in der Wertung letztlich „nur“ zu Gesamtplatz fünf.

Die Gesamtsieger der OZ-Golftour 2021 mit ihren Trophäen: An Mika Kirschstein und Nicole Pietzke kam keiner der insgesamt gut 100 Teilnehmer der Serie vorbei. Quelle: Frank Söllner

Anders war die Lage bei den Damen – und das sehr zur Freude von Nicole Pietzke (Golfclub Strelasund) aus Bergen auf Rügen. Nach ihrem Sieg von Balm lag die 37-Jährige in Führung, durfte aber nicht auf die Runde in Wittenbeck, weil sie krankgeschrieben war. Dort gewann Lokalmatadorin Marita Tylla.

Wegen ihres guten Ergebnisses vom Auftakt blieb Nicole Pietzke dennoch in der Gesamtwertung vorn und konnte ihren zweiten OZ-Golftoursieg nach 2017 feiern. „Erst war ich ganz traurig, nun sehr glücklich“, kommentierte die junge Mutter, die wegen der Geburt ihres Sohnes Felix bis zum Sommer eine längere Turnierpause eingelegt hatte.

Nun darf sie sich mit ihrem Lebensgefährten Ralf Spingies über den Hauptgewinn freuen: eine einwöchige Flusskreuzfahrt der Rostocker Reederei Arosa – die auch Mika Kirschstein einsammelte. Bei ihm kommt natürlich die ganze Familie mit.

Von Alexander Loew