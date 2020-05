Wulschner richtet zu Pfingsten erneut Turnier aus

Groß Viegeln/Rostock

Nach dem geglückten Auftakt plant Springreiter Holger Wulschner das nächste Reitturnier in Groß Viegeln. Am Pfingstwochenende, 30. Mai bis 1. Juni, sollen auf dem Hof Prüfungen mit Amateuren und Jugendlichen stattfinden. „Wir planen, am Samstag, Sonntag und Montag Prüfungen anzubieten”, so Holger Wulschner.

Dafür wurde das Konzept, das sich bereits am vergangenen Wochenende beim Late Entry mit den Profis bewährte, nochmals angepasst und zur Abstimmung an den Landkreis Rostock übergeben.

Auch diese Veranstaltung wird ohne Zuschauer stattfinden müssen – die Zahl der Personen, die begleiten beziehungsweise in die Organisation eingebunden werden, wird auf ein Minimum reduziert bleiben. Wulschner ist optimistisch, dass auch dieser „Stresstest“ für den Sport gelingen könnte.

Von Martina Brüske