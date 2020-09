Pasewalk

Erstmals wurden die Titelkämpfe der Springreiter von Mecklenburg-Vorpommern auf der Traditionsreitanlage am Volkskulturpark in Pasewalk ausgetragen. Corona war schuld daran, dass das geplante Landesturnier in Redefin nicht stattfinden konnte. Nach 30 Meisterschaften seit 1990 mit jeweils drei Wertungsprüfungen gab es bei der 31. Auflage nur noch je zwei.

Spannung im Titelkampf der S-Reiter

Im Zwei-Sterne-Springen um den Großen Preis am Sonntag, die 2. Wertungsprüfung um die offene Meisterschaft der S-Klasse, schafften sechs Reiter-Pferd-Paare den Einzug ins Stechen. André Thieme ( Plau), der nur zu diesem Springen nach Pasewalk gekommen war und somit auch nicht Landesmeister werden konnte, war erster Starter im Stechen. Der dreifache Derbysieger lieferte zwei Super-Nullrunden ab, die sein Können eindrucksvoll dokumentierten. An seine Zeit von 46,16 Sekunden kam kein Konkurrent heran.

Anzeige

Spannung herrschte beim Kampf um den Titel in der S-Klasse. Drei Teilnehmer blieben nach zwei Wertungsspringen fehlerfrei, so dass das Stechen die Meisterschaft entschied. Als Erster musste Vortagssieger Philipp Makowei mit Balouna Windana an den Start. Der Gadebuscher war schon am Freitag im Einlaufspringen Klasse M Erster und Zweiter. Doch gleich ihm unterliefen zwei Fehler. Auch Anna Ebel-Jürgens ( Polzow) ritt nicht fehlerfrei. Dazu war sie 1,5 Sekunden langsamer als Makowei.

Weitere OZ+ Artikel

Außenseiter Sass überrascht Konkurrenz

Letzter Starter im Stechen war Julian Sass aus Zerrenthin (bei Pasewalk), der für den RSV Rothenburg reitet. Keiner hatte den 28-Jährigen auf dem Zettel, auch weil es sein erstes Zwei-Sterne S-Springen mit dem Chacco-Max war. Julian Sass ritt verhalten, um Fehler zu vermeiden. Die Taktik ging auf - er blieb fehlerfrei und wurde überraschend Landesmeister. „Ich kann das noch gar nicht glauben, bin hier hergefahren, weil ich dachte, versuch es mal mit dem Zwei-Sterne-Springen, wo die Meisterschaft diesmal doch so dicht vor meiner Tür stattfindet. Und nun das. Ich bin überglücklich und danke meinem Pferd“, sagte der neue Landesmeister. Silber ging an Philipp Makowei, der Dritter im Großen Preis wurde. Bronze gab es für Anna Ebel-Jürgens, die im Großen Preis Fünfte wurde.

Die Damen hatten als 2. Wertungsprüfung zusammen mit den U-25-Nachwuchsreitern ein Ein-Sterne S-Springen zu absolvieren. Auch bei ihnen musste das Stechen um Gold und Silber entscheiden. Vortagssiegerin im Zwei-Sterne M-Springen, Anna Ebel-Jürgens bekam mit Charletta einen Abwurf, rettete aber noch die Bronzemedaille.

Großes Pech hatte am Sonntag Emma Wiktor aus Trent/Rügen. Das elfjährige Toptalent war bei den U18 Junioren auf Medaillenkurs (Stilspringen 8,2/Zweite), als ein Dekobaum vom Wind vor die Füße ihrer Stute Clara fiel, als sie abspringen wollte. Das irritierte die Stute dermaßen, dass sie anhielt, zur Seite sprang und mit Emma zu Fall kam. Emma erhielt eine Sonderehrung - auch deshalb, weil sie mit ihren elf Jahren schon in drei Altersklassen startete.

Die Medaillengewinner:Ponyreiter (U16): 1.: Vivien Schuldt (RFV Trent) mit Dobby, 2.: Emma Wiktor (RFV Trent) mit Darwin, 3.: Linn Felicitas Niemann ( RFV Lübtheen-Garlitz) mit H-S Mounty; Children (U16): 1. Luzie Schwinge ( RV Weitenhagen) mit Mr. Bean, 2.: Paula Nagel (RFV Gadebusch) mit Lady Ellen, 3.: Luisa Kaminski (FRV Plöwen) mit Derbys Dream; Junioren (U18): 1. Hendrik Greve (RFV Gadebusch) mit Amira, 2.: Paula Nagel (RFV Gadebusch) mit Carmen, 3.: Bronze: Celina Kurth (RFV Malchow) mit Cascara;Junge Reiter (U25): 1.: Franziska Lass (RFV Griebenow) mit Cetellus, 2.: Vivien Göbel (Mühlen-RC Friedrichsruhe) mit Savona, 3.: Annelen Heinrich ( RSV Polzow) mit Dorado;

Damen (alle Akl.): 1.: Anika Elgert ( RFV Plau am See) mit Lukaku vd Bisschop, 2.: Anne Wejda (RFV Barth/ Rubitz) mit Callestra, 3.: Anna Ebel-Jürgens ( RSV Polzow) Celouisia;

Reiter (offene Akl. S): 1.: Julian Sass ( RSV Rothenburg) mit Chacco-Max, 2.: Philipp Makowei (RFV Gadebusch) mit Balouna Windana, 3.: Anna Ebel-Jürgens ( RSV Polzow) mit Corsicana;

Amateure (Ü40): 1.: Dieter Gottschalk (RFV Groß Vielen) mit Stovinsky, 2.: Kathrin Wollert (PSC Tenze) mit Zacharias, 3.: Christa Heiden (RFV Alt Sammit und Umg.) mit Ranger

Von Franz Wego