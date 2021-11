Im Februar 2019 tagte sie zum ersten Mal, die große Runde des Sports. Nach langer Corona-Pause soll es nun weitergehen, und zwar mit fünf Workshops. Dazu eingeladen sind nicht nur Vereinssportler, sondern auch alle, die sich in ihrer Freizeit gern bewegen. Denn es geht um die Frage: Was fehlt in Stralsund?