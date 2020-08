Testorf

Gerade im Fußball sind Trainer- und Spielerwechsel an der Tagesordnung. Das zieht sich durch alle Ligen. Von einer besonderen Verbundenheit oder gar Treue zum Verein kann nur noch selten die Rede sein. Aber es gibt sie noch. Sebastian Rahn ist der Beweis. Er schnürt seit mittlerweile 30 Jahren die Fußballschuhe für den FSV Testorf/Upahl.

Noch ziemlich genau kann sich der heute 39-Jährige an seine erste Zeit als Kicker erinnern, nachdem er am 30. Juni 1990 begann. „Mein Trainer war Egbert Freitag“, so Rahn, für den damals zunächst nur Trainingseinheiten anstanden. Wenige Monate nach der Wende fand auch im Sport der große Umbruch statt. So kam Rahn erst 1993 in der C-Jugend zu seinen ersten Pflichtspielen.

Testorfs Jugend spielte gegen Washington

Weitere folgten dann in der B-Jugend unter dem Trainer Theo Körner und in der A-Jugend unter Ronald Wolter. „Ich habe damals alles gespielt, als Stürmer angefangen, war dann im Mittelfeld und stand auch mal zwei Jahre lang im Tor“, erinnert er sich.

Blickt er heute auf diese Zeit im Nachwuchsbereich zurück, dann ist ihm vor allem ein Erlebnis in bleibender Erinnerung geblieben. „In der Jugend haben wir mal zwei Testspiele gegen eine Mannschaft aus Washington gehabt. Das war natürlich etwas ganz Besonderes“.

Erst Verletzungen stoppen den Fußballer

Vom Nachwuchs ging es für Sebastian Rahn direkt in die Männermannschaft, wo er gleich mit 18 Jahren im damaligen Bezirksklassenteam unter dem Trainerduo Detlef Riesel und Egbert Freitag spielte. Trotz begonnener Lehre in Lübeck stellte er sich dieser Herausforderung und trat weiter gegen das runde Leder.

„Ich habe eigentlich nie mit dem Fußball aufgehört“, so Rahn. Erst mehrere Verletzungen im Jahr 2007, wo er sich mehrere Bänder gerissen hatte, stoppten den ehrgeizigen Kicker. Anderthalb Jahre konnte er kein Fußball spielen. Das war für ihn eine besonders schwere Zeit. Die Fußballschuhe ganz an den Nagel zu hängen, kam für ihn dennoch nicht infrage. Er kehrte auf den Platz zurück und gehört auch mit 39 Jahren zum Kader der Männermannschaft, die nach dem Aufstieg 2019 in die Landesklasse jetzt in ihre zweite Saison in dieser Liga geht.

Stolz, Teil des Teams zu sein

Kontinuierlich habe sich die Mannschaft nach Aussage des Routiniers in den vergangenen Jahren entwickelt, was er vor allem dem Trainer Sven Begunk zuschreibt. Und natürlich ist er stolz, weiterhin ein Teil dieses Teams zu sein. Dort wird er voll akzeptiert, hat kein Problem mit den jüngeren Spielern und trifft das umgekehrt auch nicht zu.

Ein Bild von der Männermannschaft des FSV Testorf/Upahl von 2019 mit Sebastian Rahn (vorne, 1. v. l.). Quelle: privat

„Ziel ist es, die Klasse zu halten“, so Rahn, der wahrscheinlich nicht in jedem Spiel eingesetzt wird. Reizvoll ist und bleibt es für ihn aber nach wie vor, in der Männermannschaft zu kicken. Und bei besonderen Spielen wie dem Landespokal-Fight am 22. August um 15 Uhr zu Hause gegen Nossentiner Hütte schlägt sein Fußballherz besonders hoch. Die Chance, gegen den Landesligisten eine Runde weiterzukommen, hält sich zwar in Grenzen, aber es ist möglich, wie Rahn glaubt. „Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze“, meint er und freut sich schon jetzt auf dieses Spiel.

Mehrere Funktionen übernommen

Wenn er an Begegnungen im Pokal denkt, fällt ihm sofort das vor zwei Jahren auf Poel erreichte Kreispokal-Endspiel gegen den Poeler SV ein. Zwar ging es mit 1:3 verloren, aber für den unermüdlichen Kicker war es das bislang einzige Finale. „Bei den anderen war ich leider immer verletzt und habe sie verpasst“, so der Spieler, der der kommenden Saison entgegenfiebert. Was danach kommt, das vermag er derzeit nicht zu sagen. Noch aber fühlt er sich zu jung für das Team der Alten Herren. Klar scheint nur eins: Sebastian Rahn bleibt seinem FSV Testorf/Upahl erhalten.

Dort, wo er in drei Jahrzehnten nicht nur als Spieler in Aktion trat. So war er auch einmal Trainer einer Jugendmannschaft, Kassenprüfer und hatte für zwei Jahre sogar den Vorsitz bei diesem Verein übernommen. Und wenn Sebastian Rahn heute mal nicht auf dem Spielfeld steht, dann nimmt er seine Aufgabe als Schriftführer wahr oder schaut seinem Sohn Luis bei Spielen in der B-Jugend zu. Auch der 15-Jährige kickt natürlich beim FSV Testorf/Upahl. Dort, wo sich seine Frau Nadine als Kassenwart ebenfalls mit einbringt.

