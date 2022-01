Thieme für drei Monate in den USA

Plau am See

Der Europameister der Springreiter, Andrè Thieme aus Plau am See, ist aktuell wieder in Aufbruchstimmung. Während in Europa zu winterlicher Jahreszeit Turniere in Hallen stattfinden müssen, aber wegen der Corona-Pandemie wieder größtenteils ausfallen, kann in Ländern wie Spanien oder im US-Bundesstaat Florida im Freien geritten werden. Das kommt dem 46-jährigen André Thieme entgegen, der die Monate Februar und März seit 20 Jahren mit einigen seiner Pferde in Florida verbringt und dort schon ausgesprochen erfolgreich war.

Auch in diesem Jahr ist die Reise für einen erneuten sportlichen Aufenthalt in der knapp 64 000 Einwohner zählenden Stadt Ocala im Bundesstaat Florida schon durchgeplant. „Ja, ich werde wieder in Ocala reiten. Meine Pferde DSP Chakaria, Crazy Girl und Callas sind mit Bereiterin Anika Elgert seit vergangenem Sonntag schon dort“, berichtet Thieme.

Er selbst wird zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn Max und zwei weiteren Pferden heute in einer Woche hinterher fliegen.

Wann der erfolgreichste Mecklenburger Springreiter und Olympiateilnehmer seinen ersten Turnierstart in Ocala hat, steht noch nicht fest. Mit dem mit 500 000 Dollar Preisgeld versehenen „Great American Prix“ geht die Winter-Tour in Ocala am letzten Märzwochenende zu Ende. Ob Thieme danach shcon nach Hause zurückkehrt ist noch ungewiss. In Wellington, knapp 400 km südlich von Ocala, findet im Winter ebenfalls eine Turnierserie statt, die bis in den April hin ein dauert. „Gut möglich, dass ich dort noch an einem internationalen Fünf-Sterne-Turnier teilnehme“, erklärt Thieme, der

Von Franz Wego