Thieme gewinnt Großen Preis beim Auftaktspringen

Negenrbötel.

Mehrere Mecklenburger Reiter sind am Wochenende erfolgreich ins Turnierjahr 2021 gestartet. Besonders auszeichnen konnte sich erneut André Thieme. Im schleswig-holsteinischen Negernbötel nahe Bad Segeberg gewann der Springreiter aus Plau am See den Großen Preis beim anspruchsvollen Auftaktspringen. Der Erfolg ist für Thieme eine gute Einstimmung auf den geplanten ersten Start bei einem Turnier in Florida in zwei Wochen, dem sich eine Tournee durch die USA anschließt.

Fehlerfrei in 55,91 Sekunden

In Negernbötel absolvierte der dreimalige Derbysieger als fünfter von 58 Startern mit Conacco die zweite fehlerfreie Runde in einer Zeit von 55,91 Sekunden, an die kein Konkurrent mehr vorbei kam. „Ich fühle mich gut und meine Pferde sind bestens für die Tournee vorbereitet, wie der Sieg unschwer erkennen lässt“, sagt Thieme, der auch auf seinen beiden anderen Pferden Cellisto und Lukaku vd Bisschop mit je vier Fehlern in die Platzierung ritt.

Weitere Mecklenburger erfolgreich

Sehen lassen konnte sich auch das Ergebnis von Danny Schröder (Hof Redentin) mit Crawallo, der mit fehlerfreiem Ritt Neunter wurde, aber ebenso von Johann Greve ( Gadebusch), der das Springen auf Caressina mit vier Fehlern beendete. Greves jüngerer Bruder Hendrik wurde Zweiter im L-Springen vor Anna-Katharina Hübner ( Garlitz) auf My Lady Carthago. Letztere sorgte am ersten Tag für zwei Mecklenburger Siege. Das Auftaktspringen, eine Prüfung für 4- bis 6-jährige Pferde, gewann sie mit Wertnote 8,3 auf Sancentona PS, das zweite Springen konnte sie mit der Wertnote 8,5. Auf Cool and Clean H wurde sie (8,2) Zweite. Christoph Maack ( Kirch Mummendorf) ritt mit Carl Christian und Double Sweet Heart ebenfalls in die Platzierung. Das gelang in einem weiteren Springen für junge Pferde auch Danny Schröder mit Cola Rubin (8,2) und Anna-Katharina Hübner mit Fräulein Farbenfroh W (8,1).

Weitere Platzierungen für Mecklenburger Reiter gab es in den M-Springen durch Kati Lekander, auf Ceedah (2.), O-Randa (4.) und Candid (9.), sowie für Danny Schröder auf Berlin Touch (9.) und Crawallo BS (11.). Daniel Heuer (Hof Redentin) rundete die guten Auftritte der Mecklenburger zu Jahresbeginn mit einem 8. Platz in einem L-Springen auf Fioletta ab.

Von Franz Wego