Rostock

Den Tischtennis-Damen des TSV Rostock Süd klebt das Pech weiter an den Schlägern. Das Team von Lisa Schoknecht kassierte am Samstag eine „bittere und unnötige“ 4:6-Heimniederlage im Kellerduell gegen den TSV Stahnsdorf.

Befreiungsschlag blieb aus

Damit blieb der erhoffte Befreiungsschlag im Kampf um den 8. Platz, der zur Relegation berechtigt, aus. Stattdessen rutschte der Oberligist erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Auch beim 2:8 gegen den Niendorfer TSV tags darauf, war man, wie die Teamchefin es einordnete, „nicht da, als die Chancen auf dem Tisch lagen.“

Im „Alles-oder-Nichts“-Duell gegen den Tabellennachbarn Stahnsdorf, das vor der Partie einen Zähler hinter Süd lag, war nach viermonatiger Pause erstmals wieder TSV-Topspielerin Sandy Lingstädt dabei. Auch Sophia Haack und Annkatrin Lange, die beide seit fast 1,5 Jahren ohne Ligaspiel waren, standen am Tisch. „Dieser Feel-good-Moment, sie alle wieder in der Halle zu sehen, war großartig“, meinte Schoknecht. Sportlich endete der Tag aber mit Tragik und Tristesse. Lingstädt und Lange gewannen kein Einzel, Haack erzielte 1,5 Punkte und Melanie Plötz 2,0. Bitter dabei, dass Lingstädt und Lange ihre ersten Einzel in der Verlängerung des 5. Satzes verloren. Nach dem 1:4-Rückstand verkürzten Haack und Plötz auf 3:5. Doch Langes zweite 2:3-Niederlage des Tages besiegelte die sechste Heimpleite im sechsten Anlauf.

Spiel am Sonntag ansehnlicher

Am Sonntag verlor man gegen Niendorf gleich beide Doppel, kamen aber durch zwei direkte Erfolge von Lingstädt (3:2 gg. Jensen) und Plötz (3:1 gg. Decker) auf 2:3 heran. Danach spielte Rostock ansehnlich, aber ohne die Gäste wirklich in Bredouille zu bringen. Erst im letzten Einzel des Tages kam Lea Piontkowsky dem 3. Punkt nahe, unterlag jedoch Katja Decker mit 12:14 im finalen fünften Satz.

In der Tabelle „ist es nur ein Punkt“, betont Schoknecht, den der TSV Süd als Neunter (3:23 Punkte) drei Spieltage vor Schluss hinter dem TSV Stahnsdorf (4:24) liegt. Doch schippern die TSV-Damen seit sechs Monaten sieg- und punktlos durch die Liga und damit den Möglichkeiten zum Klassenerhalt noch immer hinterher.

Von Ulrich Creuznacher