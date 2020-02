Jena/Rostock

Die Rostock Seawolves mussten sich gestern das vierte Mal in Folge auswärts geschlagen geben. Gegen Science City Jena unterlag das Team von Dirk Bauermann deutlich mit 63:74 (36:41). Auch erneut starke 22 Punkte von Neuzugang Zach Lofton halfen nicht. Damit bleiben die Ostseestädter bei 20 Punkten, müssen weiter um eine Play-off-Platzierung bangen.

Seawolves-Trainer war nach seiner dritten Niederlage – alle in der Fremde – verärgert. „ Jena hat intensiver gespielt als wir. Und wir haben zu viele korbnahe Würfe versemmelt. Das darf uns einfach nicht passieren. Trotzdem ist das Ergebnis kein Beinbruch“, sagte der 62-Jährige.

Seine Mannschaft stand ohne den erkälteten Tom Alte von Anfang an starken Jenaern gegenüber, die mit Ausnahme vom 2:2 (1.) immer in Führung lagen. 17:21 betrug der Rückstand der Seawolves nach dem ersten Viertel. Auch im zweiten Abschnitt lief es nicht besser. Kurz vor der Halbzeit lagen die Hansestädter zwischenzeitlich sogar mit 31:41 hinten, verkürzten bis zur Sirene aber noch auf fünf Zähler.

Doch auch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Tabellendritte von Science City im Stile eines Spitzenteams. Immer wieder bissen sich die Seawolves die Zähne am Gegner aus. Sie mussten zusehen, wie die Jenaer kontinuierlich ihren Vorsprung ausbauten. Fünf Minuten vor Schluss lagen sie schon mit 56:69 zurück und konnten in der Folge den souveränen Kontrahenten nicht mehr gefährlich werden.

Schon am Sonntag (16.00 Uhr) können die Seawolves die Pleite in der Liga wiedergutmachen. In der Stadthalle treffen sie auf die Tigers Tübingen, einen der ärgsten Konkurrenten um die Play-off-Plätze. Die Hausherren streben dabei den fünften Heimsieg in Folge an. Die Fans dürften sich auf den nächsten Auftritt des Neuzugangs Zach Lofton freuen. Bei seinem ersten Auftritt am Sonnabend verzückte der Spielmacher die Zuschauer mit 30 Punkten gegen die Bayer Giants aus Leverkusen und führte sie damit zum Erfolg.

Seawolves: Lofton 22 Punkte/1 Rebound(s), Hicks 8/5, Pwono 7/3, Bogdanov 7/1, Marin 6/0, Diouf 4/8, Nicholas 4/7, Sitton 3/0, Jost 2/2, Skobalj 0/4, Hujic.

Von René Warning