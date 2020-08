Neubrandenburg

Nachdem die Handballabteilung des Bad Doberaner SV ihr Frauenteam aus der Landesliga Mecklenburg-Vorpommern überraschend zurückzog, gibt es Veränderungen bei der Einteilung der Staffeln. Das teilte der Handballverbandt Mecklenburg-Vorpommern (HVMV) am Donnerstag den Vereinen mit.

Vorrunde mit Ost- und Weststaffel

„Durch den Rückzug ist das ursprünglich geplante Spielmodell mit nunmehr 14 Teams nicht mehr umsetzbar. Das neue Spielmodell sieht eine Vorrunde in 2 Staffeln zu je 7 Teams mit Hin- und Rückspiel und anschließendem Platzierungsspielen im Playoff-Modus vor“, wird Sportkoordinator Jörg Dombdera in der Mitteilung zitiert. So wird es, wie in der vergangenen Saison, eine Ost- und eine Weststaffel geben. Dabei wird der vorjährige Ost-Meister Rostocker HC II wieder in der Staffel Ost antreten. RHC-Trainerin Brigit Polkehn zeigte sich in einer ersten Reaktion nicht unzufrieden: „Diese Staffeleinteilung gefällt mir besser als die kleinen Fünfer-Gruppen. Das sieht wieder nach Handball aus.“ Ihre Mannschaft hat am kommenden Wochenende bereits den ersten Bewährungstest vor sich, treten die zweiten RHC-Frauen doch in der Vinetastadt bei einem Viererturnier gegen die Landesligisten Motor Barth und Eintracht Rostock sowie die zweite Mannschaft von Fortuna Neubrandenburg an.

DSV-Frauen starten in der Bezirksliga

Das neu gebildete Juniorteam wird seine Spiele als RHC III in der Staffel West absolvieren. Die junge U-21-Mannschaft, in der auch Akteure der A- und B-Jugend zum Einsatz kommen werden, sollen so erste Erfahrungen im Frauenbereich sammeln und vor allem Spielpraxis bekommen. Die neue Staffeleinteilung bedeutet natürlich auch, dass die Spielpläne neu erstellt werden müssen. Torsten Römer, Abteilungsleiter Handball und Trainer des Frauenteams beim Doberaner SV bedauert zwar den Rückzug seines Teams aus der Landesliga, meint aber: „Aus personellen Gründen blieb uns leider nichts anderes übrig. Wir werden aber trotzdem ein Frauenteam im Spielbetrieb haben und damit in der Bezirksliga starten.“

Die neuen Staffeln der Landesliga setzen sich wie folgt zusammen:Staffel Ost: Rostocker HC II, Stavenhagener SV, SV Motor Barth, SV Warnemünde, Stralsunder HV, SV Pädagogik Rostock und HSV GrimmenStaffel West: Rostocker HC III, Blau Weiß Neukloster, HSG Uni Rostock, SV Eintracht Rostock, TSV Bützow, Schwaaner SV, Grün Weiß Schwerin II

Von Olaf Meyer/RB