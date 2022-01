Walk of Fame: Das sind Stralsunds Welt- und Europameister

Stralsund

Stapelt man alle WM-Medaillen der Stralsunder Rettungsschwimmer, dürfte es ordentlich klimpern und klappern. Denn ob Retten mit der Puppe oder Wettbewerb auf dem Board, die Jungs der DLRG in Stralsund sahnen bei jeder EM und WM ab. Die Ära begann mit Lars Görny in den 90er-Jahren. Der Sundstsädter errang 32 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Einige WM-Trophäen hat auch Maik Hofmann in der Vitrine. Heute ist der Stralsunder nicht nur Trainer, sondern auch Präsident des Stadtsportbundes.

Rettungsschwimmer immer Medaillengarant

Die Stralsunder Brüder Christian und Christoph Ertel sowie ihr Trainingskamerad Danny Wieck führten die DLRG-Tradition mit zahlreichen WM-Kronen fort. Ganz abgesehen von Deutschen Meisterschaften, die sie nie ohne Medaillen verließen, waren die Rettungsschwimmer vom Sund sowohl in den Stranddisziplinen als auch in der Halle bei den World Games – weltweiter Wettbewerb für alle nicht olympischen Sportarten – immer in der Spitze dabei.

Schmidts Boxerschmiede

Jürgen Brähmer hat das Boxen in Stralsund gelernt. Quelle: Uwe Koch

Auch das Stralsunder Boxen hat ruhmreiche Erfolge vorzuweisen. René Breitbarth wurde 1984 Junioren-Europameister, ein Jahr später Europameister bei den Großen, 1986 Vize-Weltmeister, holte 1987 EM-Bronze und beendete nach dem Vorrunden-Olympia-Aus 1988 seine Karriere. Heute ist er Trainer in Lerverkusen. Der 55-Jährige wurde einst von Heinz-Peter-Schmidt entdeckt und gefördert. Später wurde Breitbarth nach Schwerin delegiert, aber seine ersten Siege im Boxring feierte er für Stralsund, holte sich auch die Siege bei den berühmten Ostsee-Pokal-Turnieren, die heute noch ausgetragen werden.

Der Stralsunder Jürgen Brähmer lernte ebenfalls das Boxen in Stralsund, holt hier erste Erfolge. In seiner Amateur-Karriere erkämpfte er 1995 Bronze bei der Junioren-EM, ein Jahr später wurde er in Havanna Junioren-Weltmeister im Weltergewicht, bevor er 199 ins Profilager wechselte und dort zu mehrfachen Weltmeisterehren kam.

Ruderer mit erfolgreicher Kaderschmiede

Ruderer Hannes Staffelt (vorn). Quelle: privat

Die Ruderer vom Sund haben viele Pokale zu Hause. 1996 holte Mirko Vergin Bronze im Vierer. Jens Robatzek erkämpfte sich im Jahr 2000 im Zweier mit Steuermann die Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Hannes Staffeldt 2010 Junioren-Vize-Weltmeister im Achter. Claudia Schiwy schnappte sich 2007 die Weltmeisterkrone im Ergometerrudern, holte mit dem Vierer zudem Gold bei der Junioren-WM. 2011 holte David Walter ebenso Bronze im Junioren-Achter wie 2015 Benjamin Leibelt. 2018 errang Klas Ole Lass Gold im Doppelzweier. 2019 kehren Lena Kolwey und Noreen Junges mit Bronze im Vierer heim. 2021 Silber für Elias Wittenburg im Achter. Rebekka Falkenberg erkämpfte Bronze mit dem Doppelvierer.

Sprint-Olympionikin Silke Möller (früher Gladisch) wurde 1981 Junioren-Europameisterin, 1983 Weltmeisterin und 1986 Europameisterin mit der 100-Meter-Staffel. Hinzu kamen mehrere Weltcupsiege und 1990 WM-Silber.

Gewichtheben war eine Hochburg

Die Gewichtheber sahnten ebenfalls nicht nur bei Olympia, sondern auch bei EM und WM ab. Helmut Losch wurde 1971 Weltmeister, erkämpfte drei weitere Medaillen. Jürgen Heuser holte 1978 WM-Gold, 1979 EM-Gold und sicherte sich neun weitere Podestplätze. Udo Guse war Vize-Welt- und Europameister. Mario Kalinke steuerte einen Junioren-WM-Titel bei. Am erfolgreichsten war Andreas Behm, er 38 internationale Medaillen erkämpfte (OZ berichtete ausführlich am 30. Dezember 2021).

Von Ines Sommer