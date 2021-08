Windsurf-Elite kehrt nach Zinnowitz zurück

Zinnowitz

Nach einem Jahr Corona-Pause kehrt der Multivan Windsurf Cup vom 27. bis zum 29. August in das Ostseebad Zinnowitz zurück. Die Windsurf-Elite reist zum dritten Tourstopp der nationalen Spitzenserie nach Usedom. Direkt an der Seebrücke werden die Brettartisten um Ranglistenpunkte in den Disziplinen Racing und Slalom kämpfen. Bei geeignetem Wind ist auch die Disziplin Wave möglich. Erstmals sind im Rahmen der Veranstaltung auch die neue olympische Boardklasse iQFOiL und die Jugendklasse Techno Wind Foil mit dabei. Mit Spannung wird das erste Kräftemessen nach der Deutschen Meisterschaft auf Sylt Ende Juli erwartet.

„Wir freuen uns, nach einem Jahr Pause wieder nach Zinnowitz zurückkehren zu können. Wir haben hier bisher jedes Jahr ausgezeichnete Bedingungen und spannende Wettkämpfe erlebt“, sagt Matthias Regber von der Choppy Water GmbH, die den Cup ausrichtet.

In Zinnowitz werden die besten Surfer Deutschlands erwartet. Als Favorit geht der mehrfache Deutsche Meister Vincent Langer (GER-1) aus Kiel ins Rennen. Er wird von Topfahrern wie dem ehemaligen Slalom-Weltmeister Gunnar Asmussen (GER-2) aus Flensburg herausgefordert,

Am Donnerstag und Freitag werden die Windsurfer anreisen. Am Freitagnachmittag finden die Einschreibung und ein freies Training statt. Für Samstag und Sonntag sind die Wettbewerbe ganztägig angesetzt. Welche Disziplin ausgetragen wird, richtet sich immer nach den aktuellen Windbedingungen.

Nur eine knappe Woche später zieht es die besten deutschen Windsurfer von Usedom aus 175 Kilometer westlich nach Kühlungsborn, wo vom 2. bis 5. September 2021 der finale Wettkampf um den Multivan Windsurf Cup 2021 stattfindet. Das Surfrevier auf der Ostsee vor Kühlungsborn gilt wegen der hohen Windwahrscheinlichkeit als beliebter Spot.

