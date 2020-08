Scharnebeck

Am Wochenende nahmen einige Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern am Drei-Sterne-Turnier im niedersächsischen Scharnebeck teil. Darunter auch Benjamin Wulschner vom Kastanienhof Cramon (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Zuletzt in Görlitz mit neun Siegen auf sich aufmerksam gemacht, hielt die Serie des 31-Jährigen auch in Scharnebeck an.

Weitere Reiter des Stalles Wulschner erfolgreich

Am Samstagabend gewann er das Championat, ein Zwei-Sterne-Springen Klasse S, zugleich die zweite Qualifikation für den Großen Drei-Sterne-Preis. Mit seinem Wallach Quidditsch war er mehr als fünf Sekunden schneller als der zweitplatzierte Jan Grochowski ( Himbergen) auf Chacco De Semilly. Den Erfolg des Stalles Wulschner komplettierten in diesem Springen Tina und Jens Heine auf den Plätzen 6 bis 8 auf Horse Gym’s Canbucca ( Tina Heine), sowie Chabalou und Chachacha (beide Jens Heine).

Im Großen Drei-Sterne-Preis schaffte Benjamin Wulschner mit dem 11-jährigen Chaccobel, zusammen mit Jörg Möller ( Garlitz) und Lion Cor, sowie acht weiteren Teilnehmern den Einzug ins Stechen. Hier fehlte beiden Mecklenburgern das letzte Quäntchen Glück. Wulschner landete am Ende auf dem siebten Platz und Möller auf Rang neun. Der Sieg ging nach Bremen an Tobias Bremermann, der im Stechen auf Vicky den einzigen fehlerfreien Ritt lieferte. Wulschners Trainingspartner Jens Heine wurde auf Chachacha Zweiter.

Erster Tagessieg am Freitag auf Cosima

Am Freitag gab es für Wulschner den ersten Tagessieg in einem M-Springen auf der 10-jährigen Stute Cosima, in dem er auf Agneta auch Zweiter wurde. Beide Pferde gehören Gesa Kruse aus Herzberg. Am Nachmittag gewann er ein Youngster-Zwei-Sterne-Springen der Klasse M mit Comthago II SR. Den Westfalen ritt er am Sonntag auch im Finale beim Punktespringen der Zwei-Sterne-Klasse S. Erneut ließ der Sohn des Nationenpreisreiters Holger Wulschner (Groß Viegeln) die komplette Konkurrenz hinter sich und siegte mit voller Punktzahl 65 in 45,66 Sekunden vor Robert Bruhns (Gadow) auf Granada P.

Auch Sven Göller ( Redefin) konnte sich in diesem Springen auf Rang 8 mit seiner Stute Alhaya platzieren, auf der er bereits am Freitag zu einer Zwei-Sterne M-Platzierung kam.

Von Franz Wego