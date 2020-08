Nach fünfmonatiger Pause wegen der Corona Pandemie – die erste Fahrt wurde am 15. März in Wolgast ausgetragen – wird mit dem Onkel Tom`s Hütte- Klassiker im schleswig-holsteinischen Kaltenkirchen, am Sonntag ab 10 Uhr die Landesmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern in der Geländemotorradklasse Enduro fortgesetzt.

200 Enduro-Piloten am Start

Die Genehmigung wurde durch die örtlichen Behörden nach der Vorlage des Hygiene Konzepts erteilt. Etwa 200 Fahrer, von denen viele gleichzeitig um Punkte für den ADAC Enduro Cup fahren, werden erwartet. Nach Kaltenkirchen sind noch drei weitere Fahrten geplant, so am 12. September in Rehna im Rahmen der Internationalen deutschen Meisterschaft, am 26. September in Tuchheim sowie am 31. Oktober und 1. November in Woltersdorf. Die Anforderungen sind bei fünf Etappen mit je 75 Kilometer, darunter 25 Kilometer mit Bestzeitleistungsprüfungen, sehr anspruchsvoll.

In der Championatswertung führen bisher Björn Feldt ( Grevesmühlen), Tilman Krause ( Rehna), Lane Heims ( Boizenburg), Patrick Röder ( Neustrelitz) sowie Nils Teegen ( Rehna). In der Sportfahrerwertung führt Björn Feldt, in der E1-Klasse Nils Teegen, in der E2 Patrick Röder, in der E3 Stefan Tetgen ( Vellahn), bei den Senioren 40+ Andreas Held ( Wolgast), bei den Senioren 50+ Jörg Wildhagen ( Boizenburg), in der Klassik Olaf Behncke ( Boizenburg), in der Kategorie Hobby Sandro Beise ( Teterow). In der Mannschaftswertung liegt momentan Rehna 2 vor Boizenburg 1 und Wolgast 1.

Von Horst Kaiser