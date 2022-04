Rostock

Mit Anfang 50 nochmal die Schulbank drücken? Simone Koplin war aufgeregt und neugierig zugleich, als sie sich 2016 für eine Weiterbildung in der Pflegebranche entschied.

„Ich wollte etwas machen, wo es nicht nur um´s Geld geht“, beantwortet Simone Koplin die Frage nach der Motivation ihrer beruflichen Neuorientierung.

Weiterbildung zur Betreuungskraft mit Bildungsgutschein

Als gelernte Kellnerin wechselte sie damals in den Einzelhandel und merkte irgendwann, dass sie im Verkauf nicht zuhause ist. Als Hauswirtschafterin in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung kam sie dann erstmals mit der Betreuung in Berührung und wuchs nach und nach in diese Tätigkeit hinein. Sie entdeckte eine Anzeige für eine Weiterbildung zur Betreuungskraft nach §43b SGB XI und wusste sofort, dass dies die nächste Station in ihrer beruflichen Entwicklung sein sollte. Mit dem Wunsch nach Fachwissen, einem Bildungsgutschein und eigens dafür gespartem Geld stand sie dann bei Frau Lakowski im AFZ Rostock vor der Tür.

Sie schwärmt noch immer von der tollen Zeit im AFZ Rostock

Erwartet haben Simone Koplin Gleichgesinnte aus allen möglichen Berufssparten und eine Krankenschwester als Dozentin. Noch immer schwärmt sie von der tollen Zeit im AFZ Rostock und beschreibt, dass sie das neue Wissen wie ein Schwamm aufgesaugt habe. Ein halbes Jahr fuhr sie jede Woche einen Tag in den Fischereihafen, eignete sich die Grundlagen verschiedener Krankheitsbilder an, lernte mit welchen Betreuungsangeboten die Freizeit Pflegebedürftiger individuell gefüllt werden kann und wie man demenzkranke Menschen durch den Tag begleitet. Dabei erfährt sie, wie wichtig Menschlichkeit und Empathie in diesem Berufsbild sind. Und beides trägt sie zu genüge in sich.

Simone Koplin hat mit einer Weiterbildung ihren Traumberuf gefunden

So ist die heute 59jährige mit Herz und Seele Betreuungskraft in einer Rostocker Tagespflegeeinrichtung. „Es ist eine dankbare Arbeit. Man bekommt so viel zurück und lernt durch die Erzählungen der Tagesgäste auch noch vieles dazu.“, erzählt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Das AFZ Rostock unterstützt Sie bei der Suche nach Ihrem individuellen Bildungsziel

Das AFZ Rostock zeigt auch Ihnen Wege und Möglichkeiten einer Berufs- und Persönlichkeitsentwicklung auf. Unsere Karrierebegleiter unterstützen Sie bei der Suche nach Ihrem individuellen Bildungsziel und beraten Sie in puncto Förderungen.

Info: Aus-, Fort- und Weiterbildungen finden Sie unter www.afz-rostock.de. Kontaktieren Sie uns gern über die Kontaktbuttons, per Mail oder telefonisch unter +49 381 8017-0.

Bildungshighlights:

● Betreuungsfachkraft nach §43b SGB XI berufsbegleitend ab 17.05.2022

● Praxisanleiter/-in berufsbegleitend vom 18.08.2022 – 01.06.2023

● Geprüfte/-r Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) berufsbegleitend vom 22.08.2022 – 15.03.2024

Von AFZ Rostock