Am fünften Tag unserer Fitness-Video-Serie widmen wir uns der Schulter- und Nackenmuskulatur. Hannes von „outness“ führt im Video einige einfache, aber effektive Übungen vor.

Dehnübungen für zwischendurch

Kommen wir zur Dehnung. Stelle dich aufrecht hin, Knie leicht gebeugt. Drücke deine rechte Handfläche Richtung Boden. Neige deinen Kopf nach links und ziehe mit deiner linken Hand etwas nach. Halten. Wechsle die Seite. Eine weitere Dehnung: Lasse deine Arme beide locker hängen. Rolle mit dem Kopf über das Kinn von links nach rechts. Behalte deine gleiche Grundposition bei. Schiebe jetzt deinen Kopf vor und zurück.

Stärkung der Schultermuskulatur

Diese Übungen dienen der Stärkung der Schultermuskulatur. Spanne deine Arme gestreckt an und ziehe die Schultern nach oben. Senke sie wieder. Im zweiten Teil winkelst du deine Arme im 90-Grad-Winkel an und führst die Schulterbewegung weiter aus. Im dritten Teil heißt es: Schulter kreisen. Ziehe deine Schultern hoch und über hinten wieder tief. Das Ganze wiederholst du in kreisenden Bewegungen. Wechsle dabei auch einmal die Richtung.

Stärkung der Nackenmuskulatur

Wir kommen zu einer Übung zur Stärkung der Nackenmuskulatur. Nimm einen lockeren, hüftbreiten Stand ein und drücke mit der Hand gegen deine linke Schläfe. Halte mit Anspannung der Muskulatur dagegen an. Danach wechselst du die Seite. Zweite Übung: Drücke mit beiden Händen von hinten gegen deinen Kopf. Auch hier durch Anspannung der Muskulatur dagegenhalten. Das Ganze jetzt noch entgegengesetzt. Die Hände drücken gegen die Stirn. Unter Anspannung der Muskulatur hältst du dagegen an.

