Am Montagabend brachte Daniel Schmidthaler zusammen mit den OZ-Kochkurs-Teilnehmern fleischlose Kost auf den Teller. In Körnern panierte Rote Bete mit Orange-Stangensellerie und Meerrettich sehen exotisch aus und schmecken wunderbar.

Zutaten pro Person: 150 g Rote Bete (vorgekocht), 20 g Sonnenblumenkerne, 20 g Kürbiskerne, 1 Ei, 20 g Weizenmehl, 100 g Saure Sahne, ½ Orange, 100 g Stangensellerie, 2 Esslöffel Raps-/Sonnenblumenöl, frischer Meerrettich oder aus dem Glas, Zitronenabrieb, etwas Öl zum Braten, Salz und die mitgelieferte Kochkurs-Gewürzmischung bzw. Gewürze nach Wahl

Die Bete sorgfältig panieren

Die Körner grob hacken oder mixen und die Rote Bete in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Anschließend die Rote Bete mit Salz und Gewürzen nach Wahl würzen. Danach panieren: Zuerst in Mehl, dann in das verquirlte Ei tauchen und abschließend durch die gehackten Körner ziehen. Eine Pfanne auf mittlerer Hitze vorheizen und die panierte Bete in etwas Öl darin braten.

Die panierten Rote Bete werden bei mittlerer Hitze in etwas Öl gebraten. Quelle: Lisa-Marie Ulke

Wichtig: Nur auf mittlerer Hitze braten, damit die Körner nicht verbrennen. Sobald die eine Seite goldgelb ist, die Bete wenden und von der anderen Seite ebenfalls goldgelb braten.

Die Orange gibt Farbe und Geschmack

Die Saure Sahne mit Zitronenabrieb, Salz, Meerrettich und einem Löffel Öl abschmecken. Die Schale von der Orange etwas abreiben (in eine Schüssel), dann die Orange filetieren und die Filets mit zum Abrieb geben. Den Stangensellerie in feine Streifen schneiden, ebenfalls zu den Orangen geben und alles mit etwas Öl und Salz abschmecken.

Die Saure Sahne wird mit Zitronenabrieb, Salz, Meerrettich und einem Löffel Öl abgeschmeckt. Später kommen noch Orange, Orangenabrieb und der Stangensellerie hinzu, bevor alles zusammen nochmals mit Salz und Öl abgeschmeckt wird. Quelle: Lisa-Marie Ulke

Von OZ