Rostock

Unser Kochkurs zur Serie „Einfach GESUND“ wartet mit einem weiteren vegetarischen Gericht auf: Rote Linsen-Ingwer-Stampf mit Bergkäse und Pinienkernen. Nussbutter, Kohlrabi und Rucola sind weitere Zutaten zu einem ebenso gesunden wie köstlichen Abendessen.

Zutaten pro Person: 120 g rote Linsen, 5 g frischer Ingwer, 120 g Butter, 1 Kohlrabi, 60 g Rucola, 20 g Bergkäse, 8 g Pinienkerne, 1 Zitrone oder Zitronensaft, Salz & Kochkurs-Gewürzmischung bzw. Gewürze nach Wahl

Die Linsen weichkochen

Die Linsen waschen, in einen Topf geben und mit kaltem Wasser leicht bedecken. Den Ingwer schälen, klein schneiden und zu den Linsen geben. Die Linsen mit geschlossenem Deckel weichkochen. Sobald die Linsen weich sind: Den Deckel abnehmen und die restliche Flüssigkeit verkochen. Die Hälfte der Butter dazugeben, mit der Gewürzmischung sowie Salz abschmecken und mit einem Stabmixer pürieren.

Kohlrabi in Nussbutter anbraten

Den Kohlrabi schälen, in fingerdicke Scheiben schneiden und in einer Pfanne in aufgeschäumter Butter (braune Butter, auch Nussbutter genannt) anbraten. Wenn beide Seiten eine schöne Farbe haben, mit der Pfanne für 20 Minuten bei 160°C Unter/Oberhitze backen.

Den Bergkäse als Krönung

Nach 10 Minuten die Pinienkerne mit in die Pfanne zum Kohlrabi geben. Der Kohlrabi sollte jetzt weichgegart und mit Butter vollgesogen sein. Anschließend mit etwas Salz würzen. Das Linsenpüree auf einen Teller geben, den geschmorten Kohlrabi mit den Pinienkernen daraufsetzen. Danach den Rucola mit etwas Zitronensaft und Salz marinieren und auf den Kohlrabi setzen. Zuletzt den Bergkäse darüber reiben.

Diese OZ-Aktion findet im Rahmen der Themenwoche „Einfach GESUND“ statt und wird vom Greifswalder Pharmaunternehmen Cheplapharm präsentiert.

Von OZ