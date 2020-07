Rostock

Dass Johannes Reding in die Rostocker Fritz-Reuter-Straße gezogen ist, war eher ein Zufall – oder ein Glücksfall, wie er es heute sagen würde. 2010 hatte der damals 20-Jährige eine Wohnung für sein Elektrotechnik-Studium an der Universität Rostock gesucht. Bis dato wohnte er bei seinen Eltern in Dummerstorf. Vorteil für ihn: Ein Bekannter seines Großvaters suchte zur selben Zeit einen Nachmieter. So landete Reding in einer Einraumwohnung mitten in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

Das Studium hat Johannes Reding mittlerweile abgeschlossen, in der rund 30 Quadratmeter großen Wohnung ist er aber geblieben. „Ich wohne einfach gern in der KTV. Hier fühle ich mich noch immer wie ein Student“, sagt er und grinst. Grund für dieses Gefühl seien nicht nur die vielen jungen Menschen, sondern auch die bunten Häuser und die zahlreichen belebten Bars.

Im Irish Pub gleich um die Ecke habe Reding schon einige schöne Abende „auf einen Plausch und ein Bierchen“ verbracht. „Zu Studienzeiten hatten wir ein Ritual: erst Pleitegeier, dann Pub oder weiter in den ST-Club“, erinnert sich Reding zurück. Alles sei fußläufig erreichbar.

Gute Lage, wenig Parkplätze

Generell sei die Lage der Fritz-Reuter-Straße unschlagbar. „Ich habe hier alles, was ich brauche – von Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, einer guten Anbindung an die Bahn bis hin zu einem abwechslungsreichen Kulturprogramm“, zählt Reding auf. Ob Karaoke, Montagsbalkon oder das Weihnachtsdorf am Brink zum Ende jeden Jahres: Langweilig sei es ihm nie geworden.

Das Einzige, was Reding fehlt, sind Parkplätze. „Mit Auto kann die KTV echt Horror sein. Die Suche nach einem Parkplatz kann wirklich nervig werden“, sagt er. Deshalb setze er aufs Rad.

Doch auf dieses müsste man in der KTV gut aufpassen. „Ich schließe meins immer im Keller ein. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Fahrraddiebstähle heute nicht mehr ganz so drastisch sind, manche Partygänger aber randalieren auf dem Weg durch die Fritz-Reuter-Straße.“ Dabei würden nicht immer nur Mülltonnen beschädigt, manchmal eben auch Fahrräder. Ein weiteres Problem: die Scherben, die am Morgen danach durch zerbrochene Bierflaschen die Bürgersteige säumen.

Graffiti gehören zur KTV dazu

„Wer in einer Partystraße wohnt, weiß aber, worauf er sich einlässt“, sagt Reding weiter. Deshalb störe es ihn auch nicht, wenn es nachts einmal lauter wird. Dann lasse er das Fenster eben zu. Auch die zahlreichen Graffiti stören ihn wenig. „Die gehören halt zum Szeneviertel KTV dazu und manche Kunstwerke sind sogar richtig cool.“

Johannes Reding lebt seit zehn Jahren in der Rostocker Fritz-Reuter-Straße. Quelle: Pauline Rabe

Was sich der Rostocker stattdessen wünscht, ist, dass die Autofahrer in der Fritz-Reuter-Straße künftig mehr Rücksicht auf Fußgänger und Fahrradfahrer nehmen. „Nicht nur die Kreuzungen sind meist komplett zugeparkt, ich habe auch schon die eine oder andere echt gefährliche Situation erlebt, weil manche hier durchrasen“, erzählt er.

Umziehen kommt für Reding dennoch nicht infrage. Dafür fühlt er sich in der KTV zu wohl. „Dadurch dass ich mittlerweile zehn Jahre in der Fritz-Reuter-Straße lebe, ist auch meine Miete noch recht günstig“, berichtet der 30-Jährige weiter. Von Freunden wüsste er, wie schwierig es heute sein kann, eine gute und bezahlbare Wohnung in dieser Lage zu finden.

Von Pauline Rabe