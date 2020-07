Rostock

Oliver Schubert fühlt sich in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) wohl. Das glaubt man ihm sofort. Bei einem Gespräch vor seiner Haustür vergeht kaum eine Minute, in der er nicht einen vorbeifahrenden Menschen grüßt – oder jemand für einen kurzen Plausch stehen bleibt. Die KTV ist eben „sein Kiez“. Dabei war es das nicht immer.

Aufgewachsen ist der gebürtige Rostocker im Bahnhofsviertel und in Reutershagen. „In Reutershagen hatte ich auch meine ersten eigenen Wohnungen. Dann wollte ich aber gern eine kaufen“, erinnert sich der 43-Jährige. Zwei Jahre hat es letztlich gedauert, bis er fündig geworden ist.

Schlechtes Image

Die KTV sei dabei nie Schuberts erste Wahl gewesen. Zwar sei das Viertel zu dieser Zeit schon beliebt gewesen, das schlechte Image des einstigen Arbeiterviertels hatte er aber dennoch im Hinterkopf. „Als Kinder sind wir nie gern in diese Gegend gekommen, weil hier einige kuriose Gestalten gelebt haben“, erzählt er.

Trotz seiner Vorurteile hat Schubert es aber damals gewagt – und ist am 1. Mai 2006 in seine Wohnung in die Fritz-Reuter-Straße gezogen. „Das Datum weiß ich noch so genau, weil der Umzug wegen den ganzen Demonstrationen etwas umständlich war“, sagt er. Seitdem lebt er auf 110 Quadratmetern im Dachgeschoss und könnte sich mittlerweile kaum einen schöneren Wohnort vorstellen.

Buntes Szeneviertel

An der KTV liebt Schubert vor allem, dass sie so bunt ist, wie sie ist. „Ich bin mit den Jahren zwar spießiger geworden, aber schätze es noch immer sehr, so viele Kneipen und Gaststätten direkt vor er Haustür zu haben“, erzählt der 43-Jährige. Und egal ob Supermarkt, Bäcker oder Straßenbahn – alles sei in unmittelbarer Nähe.

Was ihn hingegen nervt, sind die fehlenden Parkplätze: „Ich habe seit drei Wochen mein Auto nicht mehr bewegt, weil ich genau weiß, dass, wenn ich zurückkomme, ich gern mal eine Stunde lang einen Parkplatz suche“, sagt Schubert. Aber er habe sich auch damit arrangiert und fahre fast ausschließlich nur noch Fahrrad.

Kinder veränderten Sicht

Schuberts Sicht auf die KTV hat sich zudem verändert, seit seine Partnerin mit ihren Kindern bei ihm eingezogen ist. „Die drei haben zuvor eher ländlich gewohnt und Grünes fehlt hier schon. Das ist mir vorher nie so bewusst gewesen“, sagt er. Dafür sind für den Nachwuchs nun aber Schule und Freunde fußläufig erreichbar. Alles habe seine Vor- und Nachteile.

Für die Zukunft würde Schubert sich wünschen, dass sein Kiez so bunt und kulturell bleibt, wie er jetzt ist. Dennoch könnte an einigen Stellen etwas mehr Rücksicht genommen werden: „Mich hat nie gestört, wenn Betrunkene nachts um drei Uhr der gesamten Straße mitteilen, dass sie nun nach Hause gehen. Für meine Kinder ist das aber schon ein Problem.“

Brennende Mülltonnen , zahlreiche Graffiti

Auch auf brennende Mülltonnen könnte Schubert künftig verzichten. Zwei Mal sind seine in den vergangen Jahren bereits angezündet worden. Mit den zahlreichen Graffiti an seiner Hauswand hat er sich hingegen mittlerweile abgefunden. „Schön ist anders. Eine professionelle Bemalung würde die Sprayer aber auch nicht abhalten“, sagt er und zuckt mit den Schultern. So bleiben die lebensgroßen Buchstaben „F“ und „R“ (Fanszene Rostock) wohl weiter neben seiner Haustür stehen.

Oliver Schubert vor seiner Haustür in der Rostocker Fritz-Reuter-Straße. Quelle: Pauline Rabe

„Die KTV lebt eben – und das ist auch gut so“, ergänzt Schubert. Würde er sein Viertel nicht trotz aller Probleme lieben, hätte er im vergangenen Jahr auch nicht die fünfte Wohnung in seinem Haus erworben. „Wobei ich immer noch heulen könnte, wenn ich darüber nachdenke, warum ich nicht damals schon zugeschlagen habe“, sagt er. So hätten sich die Quadratmeter-Preise mittlerweile verdoppelt.

Die Wohnungen hat Schubert gekauft, weil er einerseits einfach gern selbst in der KTV lebt und andererseits eine Absicherung für das Alter haben wollte. „Vielleicht werden mir die vielen Treppen irgendwann auch zu anstrengend, dann ziehen wir nach unten“, sagt er. Doch ob er tatsächlich noch mit 60 Jahren in der KTV leben wird? „Das kann ich ehrlich nicht sagen.“

OZ-Spezial: „Fritz-Reuter-Straße“ Dieser Beitrag ist Teil eines OZ-Spezials zur Fritz-Reuter-Straße in Rostock. Weitere Artikel über Bewohner, Geschichte und Besonderheiten der Hauptschlagader durch die KTV gibt es hier: www.ostsee-zeitung.de/fritz-reuter-strasse. Die Beiträge stammen von den OZ-Volontären Pauline Rabe, Juliane Schultz, Lena-Marie Walter und Flemming Goldbecher.

Über die Autorin

Von Pauline Rabe