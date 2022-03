Rostock

Chefredakteur Andreas Ebel über die Herausforderungen der Digitalisierung, die Leserschaft und das Team der OZ und journalistische Ansprüche an die Heimatzeitung in Zeiten von Krieg, Klimakrise und Corona.

Herr Ebel, die OZ wird in diesem Jahr 70, sieht aber gar nicht so alt aus. Wie machen Sie das?

Indem wir jeden Tag junge und frische Ideen umsetzen in tolle Geschichten für unsere Leserinnen und Leser. Die sind zum Teil jünger, zum Teil schon in etwas höherem Alter, aber im Geiste jung geblieben.

Wie schätzen Sie denn den Altersdurchschnitt der Redaktion?

Der liegt vielleicht bei 45, das müssten wir mal überprüfen. Auf jeden Fall haben wir die Redaktion in den vergangenen Jahren stark verjüngen können und viele gute, junge Leute dazubekommen. Die übrigens das erfahrene Team von alten Häsinnen und Hasen sehr gut ergänzen.

Dann sind die Leserinnen und Leser im Schnitt deutlich älter – oder?

Ja, die Leser der gedruckten Ausgabe sind im Durchschnitt 65, wobei das ja heutzutage gar kein Alter ist. Und sie sind sehr anspruchsvoll, was ich jeden Tag merke. Die Leserschaft unserer digitalen Produkte, wie OZ+, ist etwa Anfang 40, also deutlich jünger. Darauf müssen wir uns auch inhaltlich einstellen.

Digitalisierung ist das Gebot der Zeit. Wie geht die OZ mit dieser Herausforderung um?

Wir nehmen sie an, und wir sind glücklich und stolz, dass wir seit dem vergangenen Jahr wieder mehr Leserinnen und Leser dazugewinnen als wir verlieren. Durch steigende Zahlen bei den Digital-Abos. Die Print-Auflage sinkt immer noch leicht, auch das gehört zur Wahrheit.

Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitsweise der Redaktion?

Sehr große. Die Arbeitszeiten ändern sich, weil Leser schon frühmorgens auf dem Smartphone checken, was in der Nacht passiert ist. Diese Nachrichten müssen natürlich erst einmal produziert und veröffentlicht werden. Deshalb muss auch unsere Redaktion viel früher am Start sein. Bei der Print-Ausgabe arbeiten wir dagegen weiter Richtung Andruck, und das heißt auf der anderen Seite auch sehr lange, und deshalb decken wir täglich einen viel größeren Zeitraum ab als vorher. Größer geworden ist auch die Vielfalt der Tätigkeiten. Noch vor zwanzig, dreißig Jahren haben sich Redakteurinnen und Redakteure hauptsächlich um Texte gekümmert. Dann kamen Fotos dazu. Jetzt drehen unsere Reporter auch Videos, und ganz neu ist, dass sie sogar Live-Schalten machen, weil wir über unseren digitalen Kanal senden wie eine Art kleines OZ-Fernsehen.

Wollen die Leute von ihrer Zeitung wirklich rund um die Uhr mit Nachrichten versorgt werden?

Rund um die Uhr wohl nicht. Normalerweise geht es morgens zwischen 5 und 6 Uhr los, und ab 23 Uhr lässt das Interesse dann doch deutlich nach. Nachts berichten wir nur, wenn es aktuelle spannende Lagen gibt. Wir bilden mit der Berichterstattung natürlich auch den Lebensrhythmus der Menschen ab. Die gedruckte Zeitung gehört bei vielen einfach auf den Frühstückstisch, und im Digitalen kann man schon frühmorgens gucken, was gerade eben passiert ist.

Auf welchen Geräten wird OZ+ am meisten gelesen?

Auf dem Smartphone. Ganz eindeutig, mehr als drei Viertel. Dann kommt das Tablet und erst dann der PC. Und auf dem Tablet kann man sich in Form des E-Papers ja auch die gedruckte Ausgabe angucken. Wir haben auch Leser, die unterschiedliche Kanäle nutzen. Wer zum Beispiel pendelt oder auf Montage arbeitet, hat zu Hause am Wochenende die Papier-Ausgabe und in der Woche das E-Paper und/oder OZ+.

Gedruckte Zeitung und digitale Ausgabe ergänzen sich

Den Print-Lesern und den Handy-Lesern gerecht zu werden – ist das nicht ein heftiger Spagat?

Ja, das ist es. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir sowohl das digitale als auch das Print-Produkt hegen und pflegen und weiterentwickeln. Im Digitalen – für die jüngeren Leser – ist das Bewegtbild sehr wichtig, die möchten auch unterhalten werden, möchten Videos, Bildergalerien, interaktive Grafiken. Und der Print-Leser möchte Analysen und Hintergründe haben. Auch Lesegenuss und Entschleunigung werden immer wichtiger, und in diese Richtung müssen wir auch die gedruckte Ausgabe weiterentwickeln. Ich glaube, wenn wir unseren 75. Geburtstag feiern, haben wir eine verfeinerte Print-Ausgabe, die eine super Ergänzung ist zum digitalen Produkt.

Krieg, Klima, Corona – wir leben auf einmal wieder in Krisenzeiten: Was heißt das für den Journalismus in diesen Tagen?

Das heißt, dass Journalismus nie so wichtig war wie heute. Das heißt aber auch, dass Journalismus nie so schwierig war wie heute. Wenn wir erleben, dass Journalisten in totalitären Staaten verfolgt und als Staatsfeinde behandelt werden, kann man nur sagen, in was für einem glücklichen Land wir hier leben. Wir können frei unsere Meinung sagen, berichten und recherchieren. Trotzdem haben wir in der Zeit der sogenannten Montagsspaziergänge auch erlebt, dass Journalisten beschimpft und angefeindet worden sind. Schon aus der Pegida-Zeit kommt das Thema „Lügenpresse“, auch hierzulande wurden Journalisten bedroht. Dagegen halten wir: Ohne freien Journalismus kann es keine Demokratie geben. Das gilt in Deutschland genauso wie in der Türkei, und das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht anders. Das ist unsere Berufung.

Was antworten Sie Leuten, die die OZ als Lügenpresse beschimpfen?

Ganz einfach: Das stimmt nicht. Unsere Arbeit ist transparent. Natürlich müssen wir als Journalisten auch selbstkritisch sein, dürfen nicht arrogant wirken, müssen jederzeit offenlegen können, was wir tun, uns selbst fragen, ob wirklich alle Seiten zu Wort kommen. Leute, die mir persönlich sagen, wir seien „Lügenpresse“ oder regierungsgesteuert, lade ich gern zu uns ein. Sie könnten sich angucken, wie das hier funktioniert. Bisher ist allerdings keiner gekommen.

Heimatzeitung steht zu ihrer Geschichte

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich schon vor vielen Jahren vom SED-Parteiblatt zur unabhängigen modernen Regionalzeitung gewandelt. Ist sie trotzdem noch eine Ost-Zeitung?

Ich weiß gar nicht, ob Ost – West noch das große Thema ist. Auf jeden Fall ist die OZ aber eine Heimatzeitung, und das heißt natürlich auch ein Stück weit Identifikation mit dem Leben in der früheren DDR. Die Leute sind hier groß geworden, viele Leserinnen und Leser, aber auch viele Kollegen, und die haben natürlich eine andere Geschichte als Journalisten aus dem Westen. So viele Jahre nach der Wende gibt es bei uns aber auch viele, die im wiedervereinigten Deutschland zur Welt gekommen sind, die jetzt hier Volontäre sind. Die bringen ein Stück neue Welt mit, und das gehört zusammen. Die OSTSEE-ZEITUNG steht zu ihrer Geschichte. Ich finde es sehr mutig, wie Redakteurinnen und Redakteure damals in der Wendezeit das Heft in die Hand genommen und die Unabhängigkeit dieser Zeitung selbst mitgestaltet haben. Das gehört auch zu den Stärken der OZ. Geholfen haben dabei auch kluge Investoren und Konzerne – damals Springer, heute Madsack –, die diese Entwicklung ermöglichen und vorantreiben.

Wie läuft es für die OZ in der Madsack-Mediengruppe?

Madsack ist eine große Bereicherung für das Medienhaus OZ. Die Entwicklung unserer digitalen Produkte hätte ohne die Zusammenarbeit in der Gruppe gar nicht funktioniert. Aber wir sind auch inhaltlich vorangekommen. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland beliefert uns mit starken, tiefgründigen Geschichten aus aller Welt und der Bundespolitik. Die Verzahnung zwischen der OZ, dem RND und den anderen Titeln ist sehr eng, Angebote und Inhalte werden täglich in Themenkonferenzen abgestimmt. Das RND ist keine Zentralredaktion, kein Einheitsbrei, sondern ein Netzwerk, in dem alle etwas voneinander haben. Es bietet einfach viel mehr Qualität für die Leserinnen und Leser als wir vorher hatten. Das ist für mich das Entscheidende.

Journalist – der schönste Beruf der Welt

Sie sind jetzt bald zehn Jahre lang Chefredakteur der OSTSEE-ZEITUNG . . .

Oh, schon so lange?

. . . was bedeutet Ihnen das?

Für mich ist das der schönste Beruf der Welt. Er ist sehr vielseitig, wir können Missstände ans Tageslicht bringen und haben dadurch die Möglichkeit, Dinge zum Besseren zu wenden. Das bedeutet mir sehr viel. Dazu noch in diesem schönen Bundesland, das sehr nahbar ist. Man kennt viele Akteure, ist bei den meisten gut angesehen. Das erfüllt mich. Jeder Tag ist spannend, und wir sind ein tolles Team. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.

Nichts ist älter als die Zeitung von gestern, wie wird die Zeitung von morgen?

Sie wird immer moderner und immer besser. Viele Menschen haben in Zeiten von Fake News, Trump und Trollen erkannt, welchen Nachteil soziale Medien haben. Sie haben auch viele Vorteile, jeder kann senden, recherchieren und sich vernetzen und unterhalten, aber Facebook, Twitter und Co. haben auch gezeigt, dass sie Unwahrheit und Panik verbreiten können und dass vieles, was verbreitet wird, nicht geprüft ist. Deshalb ist guter seriöser Journalismus gefragter denn je.

Von Jan-Peter Schröder