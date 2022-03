Rostock

Mein Mann arbeitete für mehrere Jahre in China. Dorthin ließen wir unsere OZ nachsenden. Auf einer Zugfahrt von Nanjing nach Shanghai hatten wir Ausgaben der Zeitung auf dem Tisch liegen. Mein Mann wollte die Fahrt nutzen, um in Ruhe zu lesen. Plötzlich hörten wir die Frage, ob die OSTSEE-ZEITUNG neu sei, gestellt von einer älteren Dame. Die Antwort meines Mannes: „Für uns ist die OZ dann neu, wenn sie per Luftpost kommt, Meist wird sie aber mit der Transsibirischen Eisenbahn transportiert.“

Im weiteren Gespräch erfuhren wir, dass die Frau zu einer Reisegruppe gehörte, welche mit dem ehemaligen DDR Botschafter auf einer Rundreise war. Als wir erzählten, was der Grund unseres Aufenthaltes in China ist, fragte sie, ob wir Familie Müller seien, und sagte uns weiter: „Ich kenne ihre Briefe!“

Briefe als Einstimmung auf eine China-Reise

Ich hatte in Briefen an Verwandte und Bekannte über meine Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen mit den Landesbewohnern berichtet. Die Dame und wir waren mit einem Ehepaar bekannt, welches zu meinen Briefempfängern gehörte. Diese Briefe bekam sie zur Einstimmung auf ihre Reise zu lesen. Also kannte sie meine Briefe!

Während dieser Zugfahrt kam mein Mann nicht mehr zum Zeitungslesen. Der Botschafter setzte sich mit zu uns, zuerst wurde erörtert, dass man unter 1,3 Milliarden Chinesen nicht unerkannt bleibt, nicht nur, weil man als „Langnase“ auffällt. Wenn man dann noch eine OSTSEE-TEITUNG dabei hat, grenzt das die Herkunft natürlich weiter ein. Im weiteren Austausch über Land und Leute verging die Zeit schnell.

Grüße in die Heimat

Für die Reisegruppe war die Rückreise nach Deutschland drei Tage später gebucht. Wir baten unsere Mitreisende, die gemeinsamen Bekannten herzlich von uns zu grüßen. Zurück in Rostock, wollte sie die Grüße telefonisch ausrichten. Als Reaktion kam „…ach schön, dass du wieder zurück bist…!“ Es bedurfte einiger Erläuterungen, dass es direkte Grüße waren und wie es zu dieser Begegnung gekommen war.

Von Barbara Müller, Rostock