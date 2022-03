Rostock

„Mental unterscheiden sich die Leute in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein kaum voneinander“, ist die Erfahrung von Andreas Meyer. Der Eutiner, der zuvor Politik und Geschichte in Kiel studierte, wechselte 2009 nach einem Volontariat bei den Lübecker Nachrichten zur OSTSEE-ZEITUNG. Dabei lockte ihn vor allem das Angebot, sich als Redakteur auf Deutschlands größter Insel ausprobieren zu können. Als „total spannend“ charakterisiert er seine zwei Rügener Dienstjahre auch noch elf Jahre später.

Inzwischen hat er seinen Insel-Erfahrungen noch viele weitere auf dem Festland hinzugefügt. So als Leiter der OZ-Lokalredaktionen in Bad Doberan und Rostock – wichtige Etappen auf seinem Weg zum Ressortchef für MV. Diese Funktion bekleidet der 38-Jährige, der noch immer gern mit seinem Ruf als junger Wilder kokettiert, seit 2015. „Ein sehr umfangreiches Arbeitsgebiet, zu dem außer Sport alles gehört, was zum politischen und gesellschaftlichen Leben in MV und speziell in Rostock zählt. Deshalb teile ich mir die Verantwortung auch mit Thomas Luczak (56), einem der erfahrensten OZ-Redakteure“, beschreibt er das Tätigkeitsfeld.

Reporter sind Experten in ihren Themen

Allein die Fülle an Informationen, die täglich auf seinem Tisch landen, stellt eine Herausforderung dar. Wichtig ist ihm dabei, dass die Redakteure selbst Themen setzen: „Schließlich sind sie ja Experten auf ihrem Gebiet oder stehen bei speziellen Fragen am besten im Stoff.“ Für Meyer und Luczak kommt es darauf an, die Themen richtig zu gewichten, ihre Kollegen schnell in die Spur zu schicken und dafür zu sorgen, dass die Beiträge sofort ins Netz gestellt und anschließend für die Zeitung aufbereitet werden.

Stolz sind sie darauf, dass der digitale Auftritt der OZ inzwischen sogar weltweit Leser hat und ständig neue hinzugewinnt. Auch deshalb, weil das Angebot durch Formate, wie zum Beispiel OZ live, erweitert wird. Ein Beispiel für erfolgreiches Bemühen um noch mehr Lesernähe.

Rund um die Uhr im Einsatz

Das besondere Augenmerk des Ressorts liegt auf der Berichterstattung aus Rostock. Einer Stadt, wie Andreas Meyer gerne betont, die nie schläft. Was wiederum für die etwa 20 Redakteure und Mitarbeiter bedeutet, das Geschehen in der Hansestadt fast rund um die Uhr im Blick zu haben. „Wenn nachts etwas geschieht, wollen es unsere Online-Abonnenten natürlich schon am Morgen lesen.“

Die größte Stadt des Landes gibt zu jeder Zeit die Gewähr für bewegende Schlagzeilen. Aktuell werden diese vor allem von Hilfsaktionen für die Ukraine und vom Kampf gegen Corona geliefert. Doch auch die Werftenschließung, die Abwanderung von Nordex und Caterpillar oder die derzeit noch etwas schleppende Buga-Vorbereitung sind geeignet, die Gemüter zu bewegen.

Trotz der aktuellen Probleme sieht Andreas Meyer eine glänzende Perspektive für Rostock: „Mit ihrer Weltoffenheit und ihrer Aufgeschlossenheit für Neues knüpft die Stadt an hanseatische Traditionen an. Sie hat als das geballte ökonomische Zentrum des Landes das Zeug dazu, ein bedeutendes wirtschaftliches Drehkreuz in Mitteleuropa zu werden.“

Beim Open-Air-Festival vor Ort dabei

Angesichts solcher Themenvielfalt verwundert es nicht, wenn Redakteurin Katharina Ahlers (29), geboren im ostfriesischen Jever, schwärmt: „Ich hatte mir immer gewünscht, in einem Ressort wie diesem zu arbeiten, das so ein vielfältiges Aufgabengebiet umfasst.“ Sie macht das an Themen fest, bei denen sie als Reporterin selbst vor Ort war, um zu berichten; so beschrieb sie ihre Eindrücke vom Open-Air-Festival „Jamel rockt den Förster“, von der Fahrt mit der neuen Fähre nach Stockholm oder von einer Entdeckungsfahrt durch das Naturschutzgebiet Recknitztal.

Für die Naturliebhaberin und Wassersport-Enthusiastin gehört bis heute die Mitarbeit am mittlerweile legendären OZ-Sommermagazin zu den prägenden Erlebnissen. „Dabei habe ich das wunderschöne Land und seine Menschen kennen- und schätzen gelernt. Seither fühle ich mich hier ganz zu Hause.“

Auch Redakteur Volker Penne (60) erinnert sich gern an zehn Jahre Sommerredaktion, in die besonders die Volontäre einbezogen waren. „In einer Saison wurden unter Leitung von Klaus Amberger und mir bis zu 300 Seiten mit Reportagen, Porträts oder Ausflugstipps für Urlauber und Erholungsuchende gefüllt. Legendär waren unsere Fahrrad- oder Paddeltouren, bei denen wir hunderte Kilometer durch MV getourt sind, um den Lesern Empfehlungen für außergewöhnliche Routen zu geben.“

Ratgeber für Fragen der Leser

Doch nicht nur als Urlaubs-Guide hat der erfahrene Redakteur einen Namen. Von den Lesern wird er als Ratgeber in vielen Fragen des Lebens geschätzt. Ob es um medizinische oder rechtliche Probleme oder ums Auto oder den Angelsport geht – stets nutzt er seinen heißen Draht zu den Experten, um sach- und fachkundig zu informieren.

Inzwischen kann er auf 35 Jahre journalistischer Tätigkeit bei der OSTSEE-ZEITUNG zurückblicken. „Vor allem die Wendejahre habe ich in besonderer Erinnerung. Dass wir Redakteure damals beschlossen, uns von der SED als Herausgeber zu trennen, war ein sehr mutiger Schritt. Im Januar 1990 gaben wir zudem uns ein Redaktionsstatut und wählten Geschäftsführer, Chefredakteur und einen Redaktionsrat. Ein bis dahin einmaliger Vorgang“, erinnert sich Volker Penne. Für ihn, der damals dem Redaktionsrat angehörte, war es eine „sehr emotionale und hoffnungsvolle Zeit.“

Von Werner Geske