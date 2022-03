Rostock

Zu DDR-Zeiten wurde die OZ gerne mal als Zeitung für den sportliebenden Genossenschaftsbauern bespöttelt. „Das lässt zumindest darauf schließen, dass die Sportberichterstattung in unserem Blatt schon immer einen hohen Stellenwert hatte“, kommentiert Christian Lüsch (53) dieses Bonmot schmunzelnd. Der OZ-Sportchef und sein Team sehen sich dieser Tradition auch heute verpflichtet: „Auf unseren Seiten und online informieren wir ausführlich über den Sport in MV und unsere Kollegen aus Hannover übernehmen die überregionale und internationale Berichterstattung. Das ist eine inzwischen bewährte Arbeitsteilung innerhalb der Madsack Mediengruppe zum Vorteil der Leser.“

Seit 1997 Redakteur der OSTSEE-ZEITUNG, übernahm Christian Lüsch, Rostocker und studierter Politikwissenschaftler, im Jahre 2003 das Sportressort. „Diese Aufgabe hat mich gereizt, zumal ich dem Sport auch als Aktiver verbunden war“, sagt er. Und er überrascht dabei mit einer Kuriosität: „Im Jahr 1987 fand zum letzten Mal eine Rostocker Winterspartakiade der Kinder- und Jugendlichen statt. Austragungsort war dabei die Hügellandschaft bei Kösterbeck. Ich war einer von zwei Teilnehmern im alpinen Riesenslalom und stürzte mich kühn ins Tal. Und das mit Erfolg: Mit fast 20 Sekunden Vorsprung holte ich mir die Goldmedaille.“

Weltrekord von Usain Bolt live miterlebt

Inzwischen hat er auch Episoden aus seiner Laufbahn als Sportreporter parat: „Die Leichtathletik-WM 2009 in Berlin zählt dabei zu den Höhepunkten. Ich stand am 16. August direkt an der Tartan-Bahn des Olympiastadions, als der Jamaikaner Usain Bolt gegen 21.45 Uhr mit 9,58 Sekunden einen neuen Weltrekord über 100 Meter aufstellte. Die 74 000 Zuschauer riss es von den Plätzen. Eine unvergessliche Atmosphäre“. Eine Sternstunde für den Sportchef. Aber auch der Alltag bietet ihm und seinen Kollegen mit den Fußballern des FC Hansa, den Seawolves-Basketballern, den Empor-Handballern oder den Volleyballerinnen von Palmberg Schwerin mehr als nur Hausmannskost.

Dicht dran sein an den Akteuren, heißt es auch für Stefan Ehlers. Der 57-Jährige aus Bad Doberan kam 1993 als Quereinsteiger in die Sportredaktion und gilt inzwischen als der Spezialist für Handball. Doch allein darauf möchte er sich nicht festlegen lassen: „Natürlich haben auch andere Sportarten einen Reiz für mich. Es ist ja gerade die Vielfalt der Themen, die die Arbeit ausmacht.“ Dabei gehört seine Sympathie denen, die nicht im Rampenlicht stehen: „Ich schreibe sehr gerne über Sportler, die nicht so bekannt sind. Dabei erfahre ich viele bewegende Geschichten. Erst jüngst sprach ich mit dem ukrainischen Fußballer Serhii Masiakin, der bei den Freizeitkickern des FSV Bentwisch spielt und durch den Krieg in seiner Heimat festsitzt“, erzählt der Redakteur. Unvergesslich sind ihm Begegnungen mit den Fußball-Idolen Franz Beckenbauer oder Toni Kroos: „Das waren Highlights!“

Hansa Rostock – der Dauerbrenner

Auf solche kann ebenso Kai Rehberg (59) verweisen. Seit 31 Jahren gehört der gebürtige Rostocker zur Sportredaktion und ist damit ihr dienstältestes Mitglied. Er war schon am Ball, als dem FC Hansa unter Trainer Uwe Reinders 1991 der sensationelle Aufstieg in die 1. Bundesliga gelang. „Das ist mir noch in lebhafter Erinnerung. Diesen Höhenflug der Elf zu begleiten, war eine super Zeit. Damals hatten wir Journalisten endlich die Möglichkeit, engeren Kontakt zu den Akteuren aufzunehmen“, schwärmt er.

Aus dieser Zeit rührt auch seine Verbindung zu Ex-Hansa-Stürmer Florian Weichert, einem der Aufstiegshelden, die bis heute hält. Nach der Wende habe die Sportberichterstattung in der OZ an Fahrt aufgenommen, nachdem ihr zu DDR-Zeiten aus Mangel an Papier oft nur zwei Spalten eingeräumt worden seien, sagt der Diplomjournalist. Seit 2015 befasst er sich als Producer vorrangig damit, das, was Redakteure und freie Mitarbeiter vom Sportgeschehen aus MV berichten, akribisch zu bearbeiten und im Blatt zu platzieren.

Auch Sönke Fröbe (55) gilt als penibel und sorgfältig arbeitender Journalist. Der Politikwissenschaftler, der zuvor unter anderem für den Holsteinischen Kurier arbeitete, ist seit 1998 OZ-Sportredakteur. „Der Aufstieg des FC Hansa und die darauffolgenden Jahre in der höchsten Spielklasse haben mich schon fasziniert, als ich noch gar nicht in Rostock gearbeitet habe“, lässt er wissen.

Als er in der Rostocker Redaktion einstieg, übernahm der gebürtige Niedersachse umgehend die Berichterstattung über die 1. Fußball-Bundesliga. Bis heute befasst er sich in seinen Berichten, Interviews und Porträts zum größten Teil mit den Hansa-Fußballern. Die Elf begleitet er zu ihren Spielen in ganz Deutschland und war auch bei Trainingslagern in Portugal, Spanien, Türkei und Österreich dabei.

Unvergesslich ist ihm aber die Fußball-WM in Deutschland: „Darüber, dass ich das Finale zwischen Italien und Frankreich als OZ-Reporter miterleben konnte, bin ich immer noch glücklich.“ Und dass er mit der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona im VIP-Bereich zusammengestanden habe, sei für ihn das Sahnehäubchen gewesen, fügt er hinzu.

Netzwerk von freien Mitarbeitern

Dafür, dass die OZ-Leser umfangreich das Sportgeschehen im Lande unterrichtet werden, sorgen auch freie Mitarbeiter. „Ohne ihre Hilfe könnten wir solch umfangreiche Berichterstattung gar nicht gewährleisten“, würdigt Sportchef Lüsch deren Engagement. Stellvertretend für sie steht der Rostocker Johannes Weber (27). Schon als 12-Jähriger, damals Fußballer beim FC Förderkader René Schneider, holte er sich den Chef der Fußballschule zum Interview. Bei der OZ stieg er 2013 als Praktikant ein und betreute den Sportbuzzer, ein Format für Sportfans, in dem sie vorrangig Informationen, Hintergründe und Reportagen aus der Welt des Fußballs finden. „Diese Aufgabe hat mir viel Spaß gemacht und auch Lob eingebracht.“ In der Sportredaktion kennt man ihn inzwischen als Experten für Amateurfußball, der auch „gerne mal mitfährt, wenn Hansa ein Auswärtsspiel hat.“

Von Werner Geske