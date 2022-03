Rostock

„All the news, that’s fit to print“, heißt es bei der berühmten New York Times, frei übersetzt: Wir drucken die Nachrichten, die es wert sind. Braucht das eigentlich noch jemand, gedruckte Zeitung? In dem Augenblick, in dem das Papier im Briefkasten landet, hat sich die Welt längst weitergedreht, die digitalen Medien sind voll mit noch neueren Nachrichten, rund um die Uhr. Aber die gedruckte OZ ist noch immer gefragt. 105 000 Exemplare davon werden jeden Tag in Rostock hergestellt, mit viel Leidenschaft und Hingabe, wie bei jedem guten Handwerk.

20.45 Uhr Im Newsroom im Rostocker Pressehaus geht der Tag zu Ende. Die meisten Schreibtische sind verwaist. Bei Spätredakteurin Anett Jonuschat (60) brennt noch Licht. Sie sitzt vor drei Monitoren, liest konzentriert eine ausgedruckte Zeitungsseite und tippt Korrekturen in die Tastatur. Im Aufmacher-Text auf der Titelseite geht es um den Wohnungsmangel in MV. Das große Foto darüber zeigt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, der eine Online-Rede vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat.

Letzte Korrekturen: Spätredakteurin Anett Jonuschat. Quelle: Dietmar Lilienthal

Aktuell bis zur letzten Minute

„Heute ist es eher ruhig“, sagt Jonuschat. Seit 1980 arbeitet sie bei der OZ. Sie mag ihre Arbeit, es sei ein bisschen wie „Heimat und Familie“. An diesem Abend ist bislang nichts mehr auf der Welt passiert, was so wichtig wäre, dass es noch unbedingt in die Zeitung müsste und die Spätredakteurin dafür die Titelseite ändern müsste. In einer Dreiviertelstunde wird die erste Ausgabe gedruckt, für die Insel Usedom und das Umland. Insgesamt gibt es zehn verschiedene OZ-Ausgaben, die später nacheinander aus der Druckmaschine kommen werden.

Diese Reihenfolge ist wichtig, damit die Zeitungen rechtzeitig zu den Zustellern und Händlern gebracht werden können. Der Weg nach Usedom ist am weitesten, deshalb wird diese Ausgabe, die den Usedomer Lokalteil enthält, zuerst gedruckt. Rostock und Bad Doberan sind als letzte dran, hier können bis Mitternacht noch Inhalte getauscht oder aktualisiert werden. Anett Jonuschat streicht noch ein überzähliges Komma aus einem Artikel, dann schickt sie die Seite mit einem Klick in die Druckerei.

21.10 Uhr Es wird Nacht, für Drucker Dirk Bachmann und seine Kollegen in der Rotation beginnt ein neuer Arbeitstag. Der 57-Jährige blickt auf einen Bildschirm an der Wand, auf dem ein blaues Rechteck aufploppt. „Die Usedom-Eins ist da“, sagt er. Die Titelseite für die Usedom-Ausgabe ist angekommen, nach den anderen Seiten, die schon vorher eingetroffen sind.

Bereit für die Rotation: Dirk Bachmann mit einer Druckplatte für die Usedomer Titelseite. Quelle: Dietmar Lilienthal

Acht Druckplatten für jede Zeitungsseite

Bachmann steht im sogenannten Belichtungsraum vor mehreren kühltruhengroßen Maschinen. Aus einer davon zieht er einen Augenblick später eine bläulich schimmernde Aluminium-Platte. Acht solcher Druckplatten werden für jede Seite benötigt – eine für jede Farbe und das Ganze zweimal, weil die Seiten gleichzeitig auf den beiden Türmen der riesigen Druckmaschine, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt, gedruckt werden.

21.20 Uhr Noch zehn Minuten bis zum Start der Maschine, dem „Andruck“. Dirk Bachmann rennt wie ein Leistungssportler die Stahltreppen zwischen den Ebenen auf und ab. Überall muss jetzt noch dringend etwas erledigt oder eingestellt werden. Ständig dröhnt ein Signal, das vor einer Bewegung der Druckmaschine warnt und die Drucker vor Verletzungen warnen soll. „Ein dritter Arm wäre jetzt gut“, sagt Bachmann, der trotz der Hektik fröhlich bleibt.

Nur nicht verzetteln: Frank Wiemer Quelle: Dietmar Lilienthal

18 Kilometer Papier pro Rolle

Sein Kollege Frank Wiemer steht mitten in der riesigen Maschine und zieht meterweise Papier aus einem Schlitz. Mit ausgebreiteten Armen fädelt der mit 63 Jahren dienstälteste Drucker das noch blütenweiße Zeitungspapier ein. Die dazugehörige Rolle steht eine Etage tiefer: 2,10 Meter breit, knapp 18 Kilometer lang. Sechs Stück davon benötigen die Drucker in jeder Schicht. Täglich werden neue Papierrollen aus Schweden über den Rostocker Seehafen angeliefert.

105 000 Zeitungen am Tag Pro Schicht werden in der Rostocker OZ-Druckerei 600 Druckplatten belichtet, um die zehn Lokalausgaben der OSTSEE-ZEITUNG zu drucken. Die werktägliche Auflage beträgt 105 000 Exemplare, am Sonnabend sind es 130 000. Die Zeitungen werden anschließend mit Lkw und Transportern in das Verbreitungsgebiet gebracht. Um eine komplette Ausgabe zu drucken, sind insgesamt 105 Kilometer Zeitungspapier nötig.

21.30 Uhr Andruck. Die Druckzylinder mit den aufgespannten Platten beginnen sich zu drehen. Die Geräuschkulisse erinnert an einen startenden Jet. Das Transportband unter der Decke setzt sich in Bewegung, kurz drauf hängen auch schon die ersten Zeitungen an den Haken. Dirk Bachmann und sein Kollege Sven Amborski (51) greifen sich die ersten Exemplare, nehmen sie mit in den Steuerraum und fangen an zu blättern.

Ein letzter kritischer Blick: Sven Amborski und Dirk Bachmann (hinten) Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie Pop-Art-Kunstwerke sehen die Zeitungen aus, bunte Farbschlieren ziehen sich über die Texte und Fotos. Amborski und Bachmann drücken ein paar Regler auf ihren riesigen Steuerpulten. Die nächsten Zeitungen kommen dann schon ohne farbige Schlieren aus der Maschine. „Läuft alles normal“, sagt Produktionsleiter Peter Diebow (61), der immer weiß, was in der verschachtelten Druckerei gerade an welcher Stelle passiert. Vier bis fünf Leute reichen aus, um eine komplette OZ zu drucken.

21.50 Uhr Die Usedomer Zeitung ist fertig gedruckt. Mithilfe des Transportbands landen die Exemplare in der Weiterverarbeitungshalle. Dort werden sie von einer Maschine, dem Lagetakter, umgedreht. Eine zweite Maschine mit dem Namen Einstecktrommel vereinigt den frisch gedruckten Usedom-Teil mit dem Magazin-Teil, der bereits am Nachmittag gedruckt wurde, und bunten Werbeprospekten.

Produktionsleiter Peter Diebow Quelle: Dietmar Lilienthal

22.10 Uhr Die erste Zeitung des nächsten Tages erblickt das Licht der Welt, oder besser gesagt: das Dunkel der Nacht. Bündelweise rutschen die Zeitungen über ein Förderband in den Hof der Druckerei. Unten an der Laderampe warten bereits Wolfgang Goller (59) und Boulbaba El Hadad (25). Die beiden Packer stapeln die Bündel aus jeweils 50 Zeitungen ordentlich auf zwei Paletten, am Schluss wird noch eine Folie drumherum gewickelt.

Versand per Lkw

Die beiden arbeiten immer draußen. Im Winter sei es besser als im Sommer, meint Wolfgang Goller, die aufgestaute Hitze unter dem Blechdach könne ganz schön heftig werden. Sein jüngerer Kollege finanziert sich so sein Elektrotechnik-Studium. „Morgens in der Vorlesung bin ich manchmal etwas müde“, sagt er. Spaß mache der Job aber trotzdem.

Wolfgang Goller (li.) und Boulbaba El Hadad bereiten auf dem Hof der Druckerei die Zeitungen für den Weitertransport vor. Quelle: Dietmar Lilienthal

Mitternacht Ein Lkw fährt auf den Hof, der Fahrer lädt die Paletten mit den Zeitungen für Greifswald und Usedom ein. Ein paar Stunden später, wenn alle Drucker und Druckerei-Mitarbeiter längst zu Hause sind, liegen sie in den Briefkästen. Mit vielen Nachrichten, die es wert sind, gedruckt zu werden.

Von Gerald Kleine Wördemann