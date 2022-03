Rostock

Am 15. August 1952 liegt das Regionalblatt „OSTSEE-Zeitung“ zum ersten Mal am Kiosk und in den Briefkästen. Die „OSTSEE-ZEITUNG“ ist laut Untertitel „Organ der Bezirksleitung Rostock der SED“ und erscheint mit 103 000 Exemplaren – 15 Pfennig kostet eine Zeitung. Auf der Premieren-Titelseite lesen die Menschen „Schiffbauer ergriffen Initiative“. Die Arbeit auf der Rostocker Neptunwerft soll in Zukunft durch den sozialistischen Wettbewerb gekennzeichnet sein. Die Seite ist sehr „bleihaltig“, zeigt nur zwei kleine Fotos. Ein Lichtblick: Unten auf der Seite lachen vier Kinder den Betrachter an. „Glückliche Jugend am Ahlbecker Strand“, lautete die Bildzeile.

Eine Nachricht interessiert sicher die meisten Leser: „1. Bauabschnitt des größten HO-Warenhauses eröffnet“. Im größten Kaufhaus der DDR in Rostock können sich die Kunden nun auf mehr und bessere Waren freuen.

Die Redakteure appellieren am Premierentag direkt an die Leser: „Ein wahres Heer von Volkskorrespondenten des Bezirks Rostock soll Mitarbeiter der Redaktion und Mitgestalter der ,Ostsee-Zeitung‘ werden.“ Tatsächlich mangelt es in den folgenden Jahrzehnten nicht an Lesern, die für ihre Zeitung über den Heimatort, den Verein oder den Betrieb schreiben.

Bereits 1893 erscheint eine „Ostsee-Zeitung“

Ein kleiner Blick weiter zurück: Auch am 19. September 1893 wenden sich Redakteure einer „Ostsee-Zeitung“ an ihre Leser. An diesem Tag erscheint in Wismar die erste Ausgabe der „Mecklenburgischen Ostsee-Zeitung“ mit dem Untertitel „Neues Wismarsches Tageblatt“ in einer Auflage von 5000 Exemplaren. Auf der Titelseite heißt es zur Begrüßung: „An die Leser! Hiermit erlauben wir uns, Ihnen die erste Nummer einer neuen Tageszeitung zu überreichen.“

Parteizeitung bei Lesern begehrt

Wie die Leser die „Mecklenburgische Ostsee-Zeitung“ bewertet haben, ist nicht bekannt. Die der 1952 gegründeten OSTSEE_ZEITUNG dagegen verpassen ihr schnell einen Spitznamen: „Wasser-Prawda“. Der Name wird von den einen ironisch, von anderen abwertend gebraucht. „Prawda“ heißt die größte Zeitung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Der OSTSEE-ZEITUNG wird vorgeworfen, als SED-Parteizeitung nur das „nachzubeten“, was die „Prawda“ oder ihr DDR-Pendant „Neues Deutschland“ vermelden. Trotzdem ist die OZ bei den Menschen sehr begehrt.

Vor allem die lokalen Nachrichten und Berichte sowie die Anzeigenseiten machen die OZ fast zur „Bückware“. Der DDR-Postzeitungsvertrieb kann die Wünsche nach Abonnements von Jahr zu Jahr weniger befriedigen. Denn: Papier ist Mangelware in der DDR.

Erneuerung im Umbruch 1989/1990

In den Umbruchzeiten 1989/1990 werden auch Tageszeitungen wie die OZ als Informationsquelle immer gefragter. Am 20. Januar 1990 kündet erstmals „Die neue OSTSEE-ZEITUNG“ vom Titel. Das Wort „neue“ ist Sinnbild für eine einschneidende Veränderung, die wenige Wochen zuvor noch undenkbar erschien. Jedoch: Vor allem die Bürgerbewegungen und neuen Parteien bezweifeln stark, dass die OSTSEE-ZEITUNG fortan unabhängig ist. Bei einer Auflage von etwas mehr als 300 000 Exemplaren täglich hält sie ein Monopol unter den Tageszeitungen im Bezirk Rostock.

Mitarbeiter wählen neuen Chefredakteur und Verlagsleiter

Die OZ-Mitarbeiter reagieren. Eine überwiegende Mehrheit beschließt am 20. Januar auf einer mehrstündigen und debattenreichen Vollversammlung ein bahnbrechendes Redaktionsstatut. Darin heißt es unter anderem: „Die Ostsee-Zeitung versteht sich als eine parteienunabhängige Tageszeitung im Norden unseres Landes. Die Journalisten und Mitarbeiter sind der Verfassung verpflichtet.“

Die OZ-Mitarbeiter bestimmen in freien und geheimen Wahlen eine neue Leitung der Zeitung. An der Spitze stehen nun Gerd Spilker als neuer Chefredakteur – an seiner Seite die Redakteure Doris Kesselring, Thomas Hoppe, Volker Penne und Thomas Fischer – sowie Walter Block als neuer Verlagsleiter.

Lübecker Nachrichten und Springer-Verlag investieren

Block, Spilker sowie den Redakteuren und Mitarbeitern gelingt es, die OSTSEE-ZEITUN in diesen turbulenten Zeiten am Laufen zu halten. Und die Arbeitsplätze zu sichern. Dabei helfen starke Partner aus dem Westen mit millionenschweren Investitionen: die Lübecker Nachrichten (LN) und der Springer-Verlag aus Hamburg. Im August 1991 erlaubt die Treuhand nach langwierigen Verhandlungen eine Beteiligung der LN an der Zeitung in Rostock. Fünfzig Prozent der Anteile geben die „Lübecker Nachrichten“ an die Axel Springer AG ab.

Millionen für neue Technik in Druckerei, Redaktion und Verlag

Bis Ende 1990 investieren die LN 70 Millionen D-Mark in die OSTSEE-ZEITUNG. Vor allem die veraltete Technik muss schleunigst ersetzt werden, um auf dem Zeitungsmarkt bestehen zu können. Die Druckerei wird vom Bleisatz auf Computersysteme und vom Hoch- auf Offsetdruck umgerüstet. Eine moderne Weiterverarbeitung und eine neue Druckerei entstehen. Ebenso nötig ist eine EDV für Anzeigen, Vertrieb und die kaufmännischen Bereiche. Dazu kommen Fotosatz und Textsysteme.

Bereits am 6. Dezember 1991 geht die moderne Vierfarben-Offset-Rotationsdruckmaschine „MAN Mediaman 42“ in Rostock in Betrieb. Exakt 15 Jahre später wird sie am 6. Dezember 2006 von der neuen „KBA Commander 6/2“ abgelöst. Nun ist auch ein umfangreicher Vierfarbdruck möglich.

Madsack übernimmt die OSTSEE-ZEITUNG

Bis Februar 2009 bleibt die OSTSEE-ZEITUNG je zur Hälfte im Besitz der Axel Springer AG und der Lübecker Nachrichten. Springer gibt seinen Anteil an der OZ im Februar 2009 an die Lübecker Nachrichten GmbH und verkaufte die Beteiligung an beiden Zeitungen an die Verlagsgesellschaft Madsack in Hannover.

E-Paper und Online-Ausgabe erreichen neue Leser

Jedoch: Trotz aller Investitionen sinkt auch bei der OSTSEE-ZEITUNG seit Jahren die Zahl der Abonnenten und Käufer. Um diesen Trend aufzuhalten, nutzt die OZ neue Wege, um ihre Inhalte an die Leser zu bringen. Seit dem 13. April 1999 können die Leser auf dem Portal OSTSEE-ZEITUNG.DE alle Neuigkeiten aus Mecklenburg-Vorpommern erfahren – rund um die Uhr. Die nächste Neuerung ist seit August 2004 im Angebot: Ab jetzt ist die Zeitung als E-Paper (elektronische Zeitung) am Bildschirm zu lesen. Seit Herbst 2019 gibt das Digital-Abo OZ+.

