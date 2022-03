OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff: „Die OZ ist mittendrin im Leben!“

Rostock

Imke Mentzendorff ist seit Oktober 2017 Geschäftsführerin der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG. Im Interview schaut Sie auf die aktuellen Entwicklungen in der Branche und blickt voraus, wie lange es die Zeitung noch geben wird.

Frau Mentzendorff – was lesen Sie morgens als Erstes?

Das E-Paper der OSTSEE-ZEITUNG. Und parallel mache ich auf dem Handy immer schon OZ+ auf. Denn ich weiß ja, dass in der digitalen OZ noch mehr Inhalte zu finden sind – und natürlich die neuesten Nachrichten vom Morgen.

Wie fühlt sich das an?

Für mich jeden Morgen spannend, weil ich mich tatsächlich freue, unser Produkt zu lesen. Und das geht nicht nur mir so, sondern der ganzen Familie. Es hat einfach schon Tradition, dass wir zuerst in die OZ schauen. Ich fühle mich rundum gut informiert und – egal wo ich beruflich gerade unterwegs bin – Mecklenburg-Vorpommern sehr nahe.

Welche Medien nutzen Sie außerdem – regelmäßig und gelegentlich?

Ganz regelmäßig, da ich da ja auch die Push-Nachrichten empfange, die nationalen Nachrichten des RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), quasi stündlich übers Smartphone. Ich lese aber auch noch eine überregionale Tageszeitung und am Wochenende eine Wochenendzeitung, weil ich journalistische Medien einfach sehr mag.

Unsere Zeitung wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Was bewegt Sie, wenn Sie daran denken?

Dass die OZ es geschafft hat, sich nach der Wende komplett zu erneuern, und dass viele Menschen, die schon vor 1989 für die Zeitung gearbeitet haben, diesen Wandel aktiv mitgestaltet haben. Das imponiert mir, ganz stark. Diese Haltung – dem Journalismus gegenüber – ist im Kollegenkreis tatsächlich zu spüren.

Ich denke aber auch daran, dass die OZ einen extrem innovativen Weg geht, sich quasi jeden Monat, jede Woche neu erfindet. Dabei kommt sehr viel Kraft aus dem Haus selbst, was draußen vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Was wir tun, ist ja, einen etablierten Tanker nicht nur zu wenden, sondern auch zu einem digitalen Schnellboot zu entwickeln.

Ich denke daran, dass wir für guten Journalismus stehen, für Lokalität, für viel heimatliche Wärme. Und man reibt sich an uns, man diskutiert über uns – in Familien, im Freundeskreis, bei der Arbeit. Die OZ ist mittendrin im Leben!

Die guten alten Zeitungsverleger sind ja schon fast ausgestorben. Sehen Sie sich als gute junge Verlegerin?

Ich bin ja keine Verlegerin, ich bin Geschäftsführerin, also diejenige, die für die wirtschaftliche, unternehmerische Entwicklung der OZ verantwortlich ist. In erster Linie sehe ich mich als Kollegin und Sparringspartnerin, die gemeinsam mit vielen anderen dafür angetreten ist, die Zeitung für die nächsten 70 Jahre zukunftsfähig zu machen. Dafür Voraussetzungen zu schaffen, mitzunehmen, was sich in den vergangenen 70 Jahren hervorragend entwickelt hat, und dafür zu sorgen, dass Neues dazukommen kann. Das ist meine Aufgabe.

Wie geht es der OZ wirtschaftlich – in Zeiten von schrumpfenden Leserzahlen, steigenden Papierpreisen, stagnierenden Anzeigenetats und kostenlosen Internetangeboten?

Die steigenden Papierpreise sind so nicht absehbar gewesen, aber gewisse Entwicklungen haben uns spätestens seit Einsetzen der Pandemie zum Glück nicht wirklich überrascht. Im gesamten Marktumfeld läuft alles auf eine starke Digitalisierung in vielen Bereichen hinaus. Vom Handel über die Freizeit – etwa bei Ticketbuchungen – bis hin zur Mediennutzung. Und die verlagert sich gerade in den Zielgruppen U50 in die digitale Welt.

Diesem Wandel müssen wir zum Glück nicht allein begegnen. Im Madsack-Medienverbund setzen wir uns mit vielen Themen gemeinsam auseinander, gehen zum Beispiel jetzt zusammen auf eine digitale Plattform. Was uns trägt, ist dieses vorausschauende Handeln, ganz stark aber auch die Kreativität der Kolleginnen und Kollegen im eigenen Haus. Deshalb sind wir nicht nur gut durch die letzten zwei Jahre gekommen, sondern auch immer eine Idee vor dem nächsten Ereignis. So dass wir uns aktuell durchaus als krisenfest empfinden.

Wir haben im Digitalen viel investiert, so dass wir auch in diesem Bereich Erlöse erzielen. Zusammen mit dem traditionellen Print-Geschäft sorgt das dafür, dass wir in Krisenzeiten Stabilität erreicht haben. Eine gute Voraussetzung für die nächsten Jahre.

Da gibt es ja auch ganz neue Geschäftsfelder. Welche sind das?

Weil wir zunehmend mehr Leser im digitalen Umfeld gewinnen – Stichwort OZ+ –, bekommen wir auch mehr digitale Reichweite. Und es liegt in der Natur der Sache, dass Verlage, regional wie national, diese Reichweite auch dem Werbekundenmarkt zur Verfügung stellen.

Und weil wir im Haus sehr viel Expertise haben, wie Inhalte gestaltet werden, wie Werbung grafisch dargestellt wird, wie man digital zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kanal kommuniziert, können wir sehr viel mehr als nur Anzeigen verkaufen. Deshalb haben wir die Agenturmarke OZ-on ins Leben gerufen. Dahinter steht ein gut ausgebildetes Team mit vielen tollen Ideen, und damit bieten wir crossmediales digitales Kommunikationsconsulting an.

In diesem Jahr vergeben wir schon zum zwanzigsten Mal den OZ-Existenzgründerpreis, sind mit der Szene also eng verbunden, und deshalb haben wir mit unserem „Basislager“ einen modernen Co-Working Space geschaffen, auf anderthalbtausend Quadratmetern mitten im Herzen von Rostock, mit einem sehr agilen jungen Team. Hier finden Existenzgründerinnen und Existenzgründer, aber auch etablierte Unternehmen gute Arbeitsbedingungen.

Und natürlich halten wir jederzeit Ausschau nach weiteren Geschäftsfeldern, die zu unserer digitalen Strategie passen.

Und was ist mit dem Kerngeschäft, der Beschaffung, Verarbeitung und Verbreitung von Informationen?

Das ist die Grundlage all dessen, was wir tagtäglich machen. Jede und jeder im Verlag ist sich bewusst, und das ist das Tolle an unserem Job: Wir arbeiten dafür, dass unabhängiger, lokaler, freier Journalismus finanziert werden kann. Und ich finde, das ist in den Zeiten, in denen wir gerade leben, eine extrem starke Motivation. Das trägt das gesamte Team.

Deswegen setzen wir uns sehr stark mit regionalem Vertriebsmarketing auseinander. Wir überlegen tagtäglich neu, wie wir digitale Leser neu ansprechen können, wie wir unsere Inhalte noch besser, noch niedrigschwelliger anbieten können und wie wir noch mehr Aufmerksamkeit auf unseren Lokaljournalismus lenken können.

Wie hoch ist die Druckauflage der OSTSEE-ZEITUNG?

Wir drucken täglich 105 000 Exemplare. Das ist nicht wenig – immerhin die zweithöchste gedruckte Auflage im Madsack-Verbund, nach der Leipziger Volkszeitung. Im Verbreitungsgebiet der OZ können wir von etwa 400 000 Einzelhaushalten ausgehen, also jeder Vierte kauft uns. Die Zahl der Leserinnen und Leser dürfte aber viel größer sein, der Faktor liegt etwa bei 2,3 bis 2,4.

Deshalb kann ich auch immer nur darüber lächeln, wenn Leute sagen, dass die Zeitung tot ist. Das merkt man vor allem in kritischen Lagen – etwa als die Corona-Pandemie ausbrach oder jetzt mit diesem fürchterlichen geopolitischen Konflikt. In diesen Situationen geht sofort der Einzelverkauf nach oben. Die Menschen vertrauen uns sehr. Deswegen werden wir gelesen.

Wie lange wird es die gedruckte Zeitung noch geben?

Sehr lange. Sie wird irgendwann sehr exklusiv werden, kein Massenprodukt mehr sein. Aber ich glaube, dass auch in zehn, fünfzehn Jahren Menschen gerne die gedruckte Zeitung in der Hand halten, aber das wird für sie vielleicht der kleine, private Luxus sein, weil sie’s einfach mögen.

Aber es wird auch ein sehr großes Spektrum an digitaler Mediennutzung geben, übrigens auch viel interaktiver als heute. Künstliche Intelligenz wird sicherlich eine viel größere Rolle spielen, das können wir jetzt schon sehen.

Das wird sicher auch die Abo-Struktur betreffen …

Klar, die Zahl der Print-Abos schmilzt ab, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber wir haben in der Pandemie auch gesehen, dass da wieder eine gewisse Stabilität reingekommen ist. Weil viele offenbar zu schätzen wissen: Meine Tageszeitung informiert mich verlässlich.

Gleichzeitig sehen wir, dass auch das Bedürfnis nach zeitnaher Information gewachsen ist, also dass die Menschen in dieser Minute sehen möchten, was ist. Und nicht erst am nächsten Morgen. Deswegen freuen wir auch über einen großen Zuwachs an digitalen OZ+-Abonnenten.

Was war bei der OZ bisher Ihr größter Erfolg, und womit sind Sie nicht so zufrieden?

Mein Erfolg ist immer der Erfolg des gesamten Teams, denn ich mache das ja hier nicht allein. Also, der digitale Wandel und der Erhalt des Fundaments unserer Tageszeitung sind die Leistung aller Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist es auch eine Mannschaftsleistung, gemeinsam gut durch die Pandemie zu kommen und es auszuhalten, wenn sich Dinge ändern. Stolz bin ich darauf, dass es so viele tolle, hoch motivierte Menschen gibt, die für die OSTSEE-ZEITUNG arbeiten.

Und der zweite Teil der Frage?

Also, ich persönlich habe gelernt, eher auf das zu schauen, was funktioniert. Und immer schnell, wenn etwas nicht funktioniert, einfach auch zu sagen: Dann müssen wir’s eben wieder lassen. Und sich darauf zu konzentrieren: Was kann uns in die Zukunft führen, und was funktioniert jetzt?

Welche Schlagzeile würden Sie in der OSTSEE-ZEITUNG am liebsten lesen?

Aktuell? Dass der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Das möchte ich lesen.

Von Jan-Peter Schröder