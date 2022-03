Rostock

Wolfgang Lippert singt der OZ ein Geburtstagsständchen. Der beliebte Entertainer wird am 20. August beim Hoffest in Rostock auf der Bühne stehen, wenn das 70. Jubiläum der OSTSEE-ZEITUNG mit Leserinnen und Lesern groß gefeiert wird. Für musikalische Unterhaltung sorgen außerdem die Rostocker Band Les Bumms Boys und die Miller Family aus Greifswald, wie Kathrin Schultka, Leiterin für Marketing und Vertrieb, im Gespräch ankündigt.

In diesem Jahr begeht die OSTSEE-ZEITUNG ihr 70. Jubiläum. Wie sehen Sie diesem Ereignis entgegen?

Um es kurz zu sagen, mit großen Erwartungen. Denn die OZ und ihre Leser werden auch dieses Jubiläum wieder gemeinsam als ein großes Fest begehen. Die Zeitung gehört doch seit nunmehr sieben Jahrzehnten zum Leben der Menschen entlang der Ostseeküste und damit quasi zur Familie. Deshalb ist die OZ ohne ihre Online- und Printleser, ohne deren Mitwirkung, deren Hinweise und Kritiken gar nicht vorstellbar. Das zu feiern, ist allein schon ein Grund. Ein weiterer ist die erfolgreiche Entwicklung, die die OZ sowohl im Print- als auch im Onlinebereich genommen hat und weiter nimmt. Denn die Zahl der Mecklenburg-Vorpommern, die die OZ in ihrem Briefkasten finden, ist nach wie vor sehr hoch und besonders erfreulich ist, dass auch die Zahl der Onlineleser ständig steigt.

Kathrin Schultka Quelle: OZ

Wann wird das Jubiläum begangen?

Die erste Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG erschien am 15. August 1952. Damit wäre eigentlich der Tag der Feier vorgegeben. Doch da das in diesem Jahr ein Montag ist, haben wir uns entschlossen, zum Fest auf dem Hof des OZ-Hauptgebäudes in der Rostocker Richard-Wagner-Straße 1a am Sonnabend, den 20. August, einzuladen. Damit geben wir möglichst vielen Leuten die Möglichkeit, das Fest zusammen mit uns zu begehen. Um 10 Uhr geht es los und bis zum Abend reiht sich Höhepunkt an Höhepunkt. Ich kann schon jetzt versichern, dass es sich auch diesmal wieder lohnt, zu kommen. Denn dass die OZ zu feiern versteht, ist ja allen noch in guter Erinnerung, die beim 65. Jubiläum dabei waren.

Dann lassen Sie uns doch auf das Programm des Tages schauen. Was hat das Publikum zu erwarten?

Beim Programm haben wir uns diesmal komplett vom OZ-Motto „Weil wir hier zu Hause sind“ leiten lassen. Deshalb werden ausschließlich Künstler aus der Region auf der Bühne stehen, die Geburtstagsgrüße aus unserem Verbreitungsgebiet nach Rostock bringen. Ich kann versprechen, dass sowohl ältere Besucher als auch Familien mit ihren Kindern auf ihre Kosten kommen werden. Und am Abend sind alle eingeladen, die gerne Party feiern möchten.

Lassen Sie uns noch einen genaueren Blick auf das werfen, was die Festbesucher erwartet. Was sollte man auf keinen Fall versäumen?

Zum Auftakt um 10.15 Uhr lädt der Rostocker Shantychor Luv un Lee zum Mitsingen und Mitschunkeln ein. Ab 11.30 Uhr heißt es dann: „Vorsicht Leif!“. Leif Tennemann ist bekannt für seine Telefonstreiche. Ihm folgt um 13 Uhr die Miller Family aus Greifswald. Tom Miller und seine Töchter präsentieren ihre stimmungsvollen Folk-Rock-Songs, Spaß ist garantiert, wenn unsere Paula Print ab 14 Uhr ähnlich sympathische Maskottchen von Firmen, Vereinen und Institutionen zur Geburtstagsfeier begrüßt. Ein Highlight können alle Kinder ab 15 Uhr erleben: Christian Bahrmann vom Kinderfernsehkanal Kika präsentiert ein lustiges Mitmachtanzprogramm. Einen Ausschnitt aus dem Musical-Programm des Sommers zeigt das Volkstheater Rostock ab 16.15 Uhr. Eine Stunde später präsentiert der beliebte Sänger und Entertainer Wolfgang Lippert seine bekannten Songs und seine aktuelle CD „Glücklich“.

Abendlicher Höhepunkt: Les Bummms Boys aus Rostock spielen am 20. August beim OZ-Hoffest. Quelle: privat

Den Abschluss des Tages bildet ab 19 Uhr ein Konzert der Rostocker Band Les Bummms Boys, Garanten für tolle Musik und gute Laune. Ich muss jedoch betonen, dass es Änderungen am Programm geben kann, denn bis zum Hoffest sind es ja noch einige Monate.

Insgesamt ein tolles Angebot, an alle, die diesen besonderen Tag mit ihrer OSTSEE-ZEITUNG verleben möchten. Ist auch an das leibliche Wohl der Gäste gedacht?

Wir wären wohl schlechte Gastgeber, würden wir nicht für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Den ganzen Tag gibt es Gegrilltes, Eintopf und natürlich Kaffee und Kuchen. So wie es sich für eine Geburtstagsfete gehört. Der ganze Hof erhält zudem den Charakter einer Partymeile, auf der es sich wunderbar feiern, plaudern, speisen und trinken lässt. Dabei haben die Besucher auch immer wieder Gelegenheit, mit Redakteuren, Verlagsmitarbeitern und natürlich den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Von Werner Geske